اولين مركز ISPدرمركز استان سيستان و بلوچستان راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام و المسلمين دكترخاموشي رئيس سازمان تبليغا ت اسلامي درمراسم افتتاح اين مركز گفت: سايت اطلاع رساني تبيان پس از چندماه فعاليت از 5/2 كيگا بايت به حدود 30 گيگا بايت در حال حاضر رسيده است كه اولا در نتيجه كاربر به حجم بالاي اطلاعات دسترسي داشته وثانيا بصورت مستمر ازسايت استفاده خواهد كرد.

وي گفت: دراين سايت فضاي تعليم وتربيت به صورت آموزشي مجازي در آمده كه كار بر به يك آزمايشگاه مجازي دسترسي پيدا مي كند.

رييس سازمان تبليغات اظهارداشت: با عنايت به نظر مقام معظم رهبري مبني بر جنبش نرم افزاري، اين مهم هم اكنون در اين مركز به انجام رسيده و به طور متوسط روزانه 13 تا 15 هزارنفر از اين سايت بازديد مي نمايند.

دكتر خاموشي افزود: به اعتقاد ما جهت دادن به كاربر همانند تاسيس يك مدرسه يا دانشگاه است و تمام جهان در بحث جهت دهي به كاربران وفاق دارند.

سازمان تبليغات اسلامي جهت دهي را در زير ساختها دانسته و اعلام مي نمايد كه اين مركز داراي طبقه بندي با فيلترينگ مناسب مي باشد.

حجت الاسلام خاموشي درادامه اظهار داشت: بر همين اساس در استان سيستان و بلوچستان نيز اين سايت راه اندازي گرديد و انشالله تا پايان سال سايت استاني ديگري نيز راه اندازي خواهد شد.

وي گفت: ميزان مراجعين برون مرزي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي و عربي تقريبا با مراجعين داخلي برابر است كه از اين طريق سازمان نقش خود را در رساندن پيام انقلاب به سراسر گيتي ايفا نمي نمايد.

گفتني است مركزاطلاع رساني" تبيان" زاهدان با پهناي باند 512 اولين مركز در سطح استان با اين توانايي است.

درمراسم افتتاح اين مركز فرمانده نيروي انتظامي استان سيستان و بلوچستان / رييس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي استان/ رييس عقيدتي سياسي لشگر 88 استان/ معاونت لشگر 88 استان/ مشاور استانداردرامور فرهنگي استان/ نماينده صدا و سيماي مركز استان/ رييس سازمان حج در استان/ معاون آموزش و پرورش استان/ معاون اداري و مالي بيناد شهيد دراستان/ معاون فرمانداري شهرستان زاهدان/ رييس سازمان مسكن و شهرسازي و مسوولان دفاتر شهرستاني سازمان تبليغات اسلامي حضور داشتند.

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