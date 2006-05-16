به گزارش خبرگزاري "مهر"، استوديو برادران وارنر درصدد است توليد فيلم علمي تخيلي "فرار لوگان" را از پائيز امسال آغاز كند. اين در حالي است كه سينگر در ابتدا موافقت كرده بود تنها در صورت اتمام فيلمبرداري "سوپرمن" كار را روي محصول برادران وارنر آغاز مي كند.



فيلم "بازگشت سوپرمن" در ماه جولاي به نمايش درمي آيد و اگر قرار باشد كه سينگر فيلم "فرار لوگان" را نيز كليد بزند بايد پي در پي كار كند. اگر فيلم "بازگشت سوپرمن" در گيشه موفق باشد، استوديو بي ترديد ساخت قسمت بعدي اين اثر را از ماههاي آخر سال 2007 آغاز مي كند و بار ديگر سينگر بايد پشت دوربين قرار گيرد.



اين چهره هنري حتي اگر در مقام كارگردان فيلم "فرار لوگان" حاضر نشود، به احتمال بسيار به عنوان تهيه كننده اين اثر به فعاليت مي پردازد. در اين بين خبرهايي هم وجود دارد مبني بر اينكه جيمز مك تيگ، كارگردان فيلم "وي را به نشانه انتقام بگير" جايگزين برايان سينگر مي شود. با اين وجود اين خبر هنوز از سوي تهيه كنندگان تائيد نشده است.