بانك محققين غير ايراني علوم اسلامي تشكيل شد / پورتال جامع مركز جهاني علوم اسلامي راه اندازي مي شود

حجت الاسلام "طيار" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: در ميان اين اسامي افرادي ديده مي شوند كه بين 30 تا 110 اثر تاليف يا ترجمه كرده اند.

مدير كل برنامه ريزي و ساماندهي تحقيقات مركز جهاني علوم اسلامي اضافه كرد: اين اداره كل در زير مجموعه خود داراي دو اداره تحقيقات و پشتيباني علمي است. در اداره تحقيقات واحد ترجمه بررسي ترجمه ها طلاب را بر عهده دارد. در اين واحد برحسب نياز طلاب يا كشورها سفارش ترجمه از موضوع مورد نياز نيز ارائه مي شود.

وي افزود: در اين واحد بانك اطلاعات مترجمين با هدف شناسايي و طبقه بندي مترجمين زبان هاي مختلف ايجاد شده است، در واحد ديگر اين مديريت، ارزيابي آثار تاليف شده توسط طلاب يا فارغ التحصيلان مركز انجام مي شود. تاليفات مستقل يا پايان نامه هايي كه در مدارس اين مركز دفاع شده اند و بتوانند رتبه مناسب علمي را كسب كنند، منتشر مي شود.

مدير كل برنامه ريزي و ساماندهي تحقيقات مركز جهاني علوم اسلامي افزود: واحد همايش ها و دبيرخانه جشنواره شيخ طوسي از بخش هاي ديگر اين اداره كل است. در واحد همايش ها، برگزاري همايش هاي مختلف در دستور كار قرار مي گيرد كه برگزاري همايش بين المللي پيامبر اعظم (ص) از فعاليت هاي سال جاري اين بخش خواهد بود.

وي افزود: در جشنواره شيخ طوسي نيز فراخوان آثار طلاب با موضوعات مختلف در نظر بوده است كه در جشنواره نهم كه در آذر ماه سال جاري برگزار مي شود، جايگاه قرآن در تمدن اسلامي بررسي خواهد شد. آثار برتر طلاب در اين زمينه با اهداي جوايزي مانند حج و سفرهاي زيارتي تقديرشده و تاليفات برتر منتشر مي شود.

تدوين آيين نامه تشكيل انجمن هاي علمي طلاب مركز جهاني علوم اسلامي

"طيار" گفت: در اداره پشتيباني نيز تدوين آيين نامه تشكيل انجمن هاي علمي طلاب مركز جهاني علوم اسلامي به اتمام رسيده است. اين آيين نامه با هدف ضابطه مند كردن تشكيل انجمن هاي علمي طلاب تدوين شده است و هم اكنون براي تصويب به شوراي پژوهش ارسال شده است.

تشكيل بانك محققين

وي افزود: تشكيل بانك محققين از فعاليت هاي ديگر اين اداره بوده است. در اين بانك اسامي 600 محقق از 25 مليت كه داراي آثار تاليفي هستند گردآوري شده است. در ميان اين اسامي افرادي ديده مي شوند كه بين 30 تا 110 اثر تاليف يا ترجمه كرده اند. به منظور تقدير از اين گروه از طلاب نيز در سال گذشته براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همايش نكوداشت محققين غير ايراني برگزار شد .

تشكيل بانك فضلاي غير ايراني

اين مقام مسئول گفت: در سال جديد نيز تشكيل بانك فضلاي غير ايراني در دستور كار اين دفتر قرار گرفته است. واحد نشريات اين اداره كل نيز با تصويب آيين نامه در ارتقاي سطح كيفي مجلات اين مركز كه به زبانهاي مختلف منشتر مي شود ، نظارت مي كند.

وي افزود: فعاليت سايت مركز جهاني نيز در اين مجموعه است كه در آن فعاليت هاي مختلف انعكاس داده مي شود. در سال جاري نيز شاهد تحول در اين سايت با هدف ايجاد پورتال جامع خواهيم بود. در سايت جديد، نزديك به 40 سايت و وبلاگ مرتبط با طلاب غير ايراني در يك مجموعه در دسترس قرار خواهد گرفت.

مدير كل برنامه ريزي و ساماندهي تحقيقات مركز جهاني علوم اسلامي افزود: در اين پورتال، صفحات شخصي محققين مركز، ارائه وبلاگ به محققين و طلاب علاقمند مركز و تالار گفتگو قرار خواهد داشت.

وي افزود: واحد اطلاع رساني تحقيقات نيز در سال گذشته 52 عنوان اثر از تاليفات يا ترجمه هاي طلاب اين مركز را 17 زبان منتشر كرده است. برخي از آثار اين مركز در سال گذشته در كشورهاي بنگلادش، بوسني، تايلند و تركيه انتشار يافته است در سال جاري نيز در نظر داريم كه 60 عنوان كتاب منتشر مي شود