ساختمان قديمي حوزه علميه ساوه نيازمند تجديد بنا است

مدير حوزه عليمه ولي عصر ساوه در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين حوزه علميه در سال 62 تاسيس شده است و هم اكنون 105 طلبه در پايه هاي يك تا 9 در آن مشغول به تحصيل هستند. اين حوزه علميه داراي 7 مدرس، 20 حجره ، كتابخانه اي با بيش از 5 هزار عنوان كتاب، 5 استاد تمام وقت و 4 استاد نيمه وقت است. دو رايانه موجود در اين واحد آموزشي نيز در كارهاي اداري استفاده مي شود.

حجت الاسلام "حميد اسدي" افزود: 75 نفر از طلاب در حجره سكونت دارند. براي اساتيد نيز مكان كوچكي در نظر گرفته شده است كه هر خانواده در يك اطاق در حال زندگي هستند. ساختمان اين مدرسه در حدود 23 سال پيش ساخته شده و اكنون نيازمند تعميرات اساسي است به طوري كه برخي از حجره ها نمور بوده و برخي از قسمت هاي سقف فرو ريخته است. سيم كشي برق ساختمان روكار بوده و با توجه به كمبود امكانات مالي براي حجره ها نتوانسته ايم كولر تهيه كنيم و در اين حجره ها از پنكه استفاده مي شود.

وي افزود: حوزه جديدي نيز در مهر ماه امسال در اين شهر افتتاح خواهد شد كه ظرفيت پذيرش 150 طلبه دارد و به امكانات مختلف مجهز است. البته افتتاح آن مدرسه، تعطيلي اين حوزه را در پي نخواهد داشت.