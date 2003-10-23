وقوع زلزله 7 ريشتري ، تهران را تهديد مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مدير عامل جمعيت هلال احمر استان تهران روز پنجشنبه در نخستين گردهمايي و سازماندهي خواهران امداد گر شهر تهران با اعلام اين خبر گفت:" احتمال وقوع اين حادثه پيش بيني شده بسيار بالاست و شهر تهران هر لحظه در بستري متلاطم از مخاطرات ناشي از وقوع زلزله غوطه ور است بنابراين سازماندهي امداد گران و تمهيدات لازم براي رويارويي با اين بليه طبيعي امري ضروري و جدي است."

دكتر حميد رضا دهقان با محوري خواندن نقش زنان در بحث امداد و نجات در هنگام بروز بلاياي طبيعي گفت:" به دليل برخي شرايط فرهنگي تا امروز در حق زنان اجحاف شده است و در امور امدادرساني نيز به رغم توانايي هاي چشمگير زنان از آنها تنها در عرصه هاي پشتيباني و مددكاري استفاده شده است و كمتر شاهد حضور آنها در صحنه هاي حوادث بوده ايم."

وي افزود:" اين در حالي است كه در برخي از عمليات هاي امداد و نجات نقش زنان بسيار موثرتر از مردان خواهد بود كه جمعيت هلال احمر كمتر از اين قابليت هاي زنان استفاده كرده و در اين مورد پسرفت نيز داشته است كه اميد واريم با برگزاري اين گردهمايي و آغاز سازماندهي خوهران امدادگر شهر تهران اين نقيصه تا حد زيادي مرتفع شود."

وي شمار امداد گراني كه فعالانه با مجموعه هلال احمر مشاركت دارند ، 5 هزار نفر برشمرد و افزود:" به عنوان نمونه ما در زمينه امداد گري كوهستان داراي شمار بسيار ناچيزي از امداد گران زن هستيم در حالي كه زنان به خوبي توانايي كمك رساني در اين حوزه را دارند ."

گفتني است در اين مراسم كه در معاونت توانبخشي جمعيت هلال احمر برگزار شد، از افرادي كه به صورت فعالانه با مجموعه هلال احمر همكاري داشته اند، تقدير به عمل آمد.