جهش هاي علمي علوم انساني در انجمن هاي حوزوي

تدوين اساسنامه تشكيل انجمن هاي علمي در حوزه علميه قم

حجت الاسلام "باراني" - مسئول دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه گفت: با تشكيل دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه علميه قم، اساسنامه تشكيل اين انجمن ها تدوين شده است و تاكنون 10 انجمن علمي فعاليت خود را آغاز كرده اند.



حجت الاسلام "باراني" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت: در سال 79 جمعي از حوزويان كه در رشته هاي مختلف علوم اسلامي تخصص داشتند، انجمن هاي علمي را در حوزه علميه پايه گذاري كردند. مركز مديريت حوزه علميه نيز با هدف نظارت و هدايت اين مراكز، با مسئوليت معاونت پژوهشي اقدام به تاسيس دبيرخانه انجمن هاي علمي كرد. همچنين با حضور كارشناسان مختلف آيين نامه تشكيل انجمن هاي علمي در حوزه را تدوين كرد..

وي افزود: اعضاي كميسيون انجمن هاي علمي حوزه، 7 نفر بوده كه دو شخصيت حقوقي و 5 شخصيت حقيقي در آن عضويت دارند. معاون پژوهشي مركزمديريت حوزه علميه و مسئول دبيرخانه شخصيت هاي حقوقي اين كميسيون بوده و شخصيت هاي حقيقي نيز از كارشناسان و محققين برتر حوزه هستند كه با حكم مدير حوزه علميه به عضويت اين كميسيون منصوب مي شوند.

ايجاد 10 انجمن علمي حوزوي

مسئول دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه گفت : اين دبيرخانه از سال 81 فعاليت خود را آغاز كرد و با تصويب آيين نامه مربوطه، براي متقاضيان تاسيس هر انجمن، به بررسي تقاضاهاي رسيده پرداخت كه تاكنون 15 انجمن به تدوين اساسنامه پرداخته و با پركردن فرم تقاضاي تاسيس و فرم شناسايي هيات موسس، تقاضاي خود را به معاونت پژوهشي حوزه علميه ارسال كرده اند كه تاكنون انجمن هاي تاريخ پژوهان، اديان و مذاهب، محققان اقتصاد اسلامي، معرفت شناسى، قرآن پژوهى، روان شناسان حوزه علميه قم، انجمن قلم حوزه، حكمت اسلامي، كلام، انجمن رسانه و ارتباطات نيز از كميسيون مجوز فعاليت گرفته اند و مجوز هاي ساير انجمن هاي نيز در دست اقدام است.

وي افزود: اين انجمن ها، پس از تصويب اساسنامه با كمك دبيرخانه نسبت به ثبت حقوقى اقدام مى كنند و به عضوگيرى مي پردازند. سپس با تشكيل جلسه مجمع عمومي، اعضاى هيأت مديره و بازرسان انجمن انتخاب شده و آنان فردى را به عنوان رئيس انتخاب مى كنند. رئيس انجمن بر اساس وظايف مندرج در اساسنامه، ‌پى گير اهداف و برنامه هاى انجمن خواهد بود. ناظرين اين دبيرخانه نيز بر انتخابات اين مراكز نظارت كرده تا در انتخاباتي آزاد، اعضاي هيئت رييسه انتخاب شوند.

مسئول دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه با اشاره به خدمات ارائه شده به اين انجمن ها گفت: انتشار خبرنامه دبيرخانه، ايجاد سايت دبيرخانه، تلاش براي معرفي انجمن هاي حوزوي و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي، تامين برخي از نيازها مانند ساختمان و مكان استقرار، امكانات دبيرخانه اي مانند تايپ براي انجمن ها برخي از فعاليت هاي اين دبيرخانه به شمار مي آيند.

وي اضافه كرد: در ضمن مبلغي نيز به عنوان كمك هزينه به انجمن ها پرداخت شده و در صورت گسترش فعاليت ها، اين مبلغ به تناسب فعاليت ها افزايش خواهد يافت. فعاليت اين مراكز توسط اين دبيرخانه مورد ارزيابي قرار گرفته و كسب امتياز، اساس عملكرد بودجه خواهد بود.

شروط عضويت در انجمن هاي علمي حوزوي

باراني افزود: شرط عضويت پيوسته در اين انجمن ها دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا تاليف 3 مقاله تخصصي و يا نگارش يك كتاب علمي است. منعي براي حضور دانشگاهيان در اين مراكز وجود ندارد و دارندگان مدرك كارشناسي نيز به عنوان عضو وابسته مي توانند در فعاليت هاي اين انجمن ها شركت كنند ولي حق عضويت درهيئت مديره را نخواهند داشت.

دبير انجمن تاريخ پژوهان گفت : برخي از اين انجمن ها مانند انجمن تاريخ پژوهان هم اكنون با نزديك به 200 نفر از اساتيد دانشگاهي در ارتباط بوده و اخبار علمي فعاليت هاي مختلف خود را براي آنان ارسال مي كند و تلاش هاي اساتيد را در خبرنامه انجمن انعكاس مي دهد.

مسئول دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه علميه قم گفت : پيرو مذاكرات صورت گرفته با وزارت علوم، اميدواريم انجمن هاي علمي ثبت شده در اين مركز، به تاييد اين وزارتخانه رسيده و اين دبيرخانه به عنوان نهاد رسمي اعطاي مجوز براي انجمن هاي حوزوي مورد شناسايي قرار گيرد تا اين انجمن ها بتوانند از خدمات ارائه شده به انجمن هاي علمي ثبت شده در وزارت علوم بهره مند شوند.

انجمن اديان و مذاهب

ساماندهي امور پژوهشي مرتبط با اديان و مذاهب



انجمن اديان و مذاهب با هدف ارتقاي سطح دانش و اطلاعات محققان و علاقمندان به مباحث اديان و مذاهب، سامان بخشي به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه اديان و مذاهب و پرورش نيروي انساني توانمند در اين موضوع از سال 83 فعاليت خود را آغاز كرده است.



حجت الاسلام "محمد جواد صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين انجمن براي رسيدن به اهداف خود، تشكيل نشست هاي علمي و پژوهشي، شناسايي پژوهشگران رشته اديان و مذاهب و ارايه خدمات اطلاع رساني، آموزشي و پژوهشي به آنان و بسترسازي براي همكاري و حضور در انجمن هاي علمي داخل و خارج كشور را در دستور كار خود قرار داده است. اعضاي اين انجمن 25 نفر است كه همگي آنان از متخصصين اين رشته هستند.

تدوين متون درسي در زمينه شيعه شناسي

دبير انجمن اديان و مذاهب حوزه علميه قم گفت: برگزاري همايش احياء سنت گفتگوي و مناظره با اديان و مذاهب با همكاري مدرسه امام خميني و دبيرخانه توليد علم حوزه علميه همراه با انتشار مقالات برگزيده، برگزاري همايش امام صادق(ع) و گفتمان با اديان و مذاهب در آذر ماه، تشكيل نشست هاي علمي و نقد كتاب فرق و مذاهب كلامي تاليف رباني گلپايگاني در آذرماه ، تشكيل كلاسهاي آشنايي با اديان ابراهيمي و غير ابراهيمي براي طلاب علاقمند در تيرماه همراه با اعطاي مدرك فارغ التحصيلي و انتشار 2 شماره خبرنامه اديان و مذاهب از فعاليت هاي اين مركز در سال گذشته است.

صاحبي اضافه كرد: تهيه متون درسي در زمينه اديان و مذاهب و شيعه شناسي به سفارش مركز تهيه متون درسي حوزه هاي علميه كه تاليف آن در سه جلد اديان ابراهيمي، اديان غير ابراهيمي ومذاهب اسلامي به اتمام رسيده است از ديگر فعاليت هاي اين مركز در سال گذشته به شمار مي آيد.

وي افزود: در سال جاري نيز برگزاري ده نشست علمي با عناويني مانند ريشه هاي پيدايش اديان جديد، موانع پيشروي تشيع و آينده اديان در قرن معاصر، تشكيل دو همايش علمي نقد و بررسي هانري كربن و وريكرد بيناد گرايي مسيحي در جهان معاصر، تشكيل كارگاه هاي آموزشي براي طلاب با موضوعات مذاهب اسلامي، عرفان و تصوف ، اديان شرق و اديان غرب در دستور كار اين انجمن قرار گرفته است.

"صاحبي" گفت : بازديد از مراكز ديني و مذهبي اقليت هاي ايراني، تدوين طرح شيوه هاي آموزشي در اديان زنده جهان، ايجاد سايت اطلاع رساني انجمن، تهيه نرم افزار جامع آموزشي اديان و كتابخانه ديجيتالي مذاهب ، در كنار انتشار خبرنامه اطلاع رساني و فصلنامه موضوعي از برنامه هاي ديگر اين انجمن در سال جاري خواهد بود.

انجمن قرآن پژوهان

دبير انجمن قرآن پژوهشي حوزه علميه قم گفت: چشم انداز بيست ساله تدوين شده است و اميدواريم با تصويب نهايي اين طرح در مركز مديريت حوزه علميه قم شاهد تحولي عظيم در فعاليت هاي قرآني حوزه هاي علميه سراسر كشور باشيم.

حجت الاسلام "رضايي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت: اين انجمن در سال 82 با حضور نزديك به 50 نفر از اساتيد قرآن پژوه حوزه علميه قم با هدف گسترش گفتگوهاي علمي در زمينه قرآن پژوهي، سامان بخشي و زمينه سازي براي توسعه مباحث قرآني در حوزه علميه تشكيل شد.

تدوين چشم انداز بيست ساله تفسير در حوزه علميه قم

وي افزود: اين انجمن تاكنون دو نشست علمي با موضوع قرآن و مستشرقين و نقد آراي دكتر ذهبي در كتاب "التفسير و المفسرون" برگزار كرده است كه مجموع مقالات آن در نشريه طلوع انتشار يافت. همچنين برگزاري مراسم تجليل از آيت الله معرفت در سال 83، همايش بررسي انديشه هاي تفسيري امام خميني(ره) در سال 84 با همكاري مراكز قراني قم، ديدار اعضاي انجمن با مقام معظم رهبري واستفاده از نظريات ايشان براي برنامه هاي انجمن برخي از فعاليت هاي اين انجمن بوده است.

دبير انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم گفت: انتشار گاهنامه داخلي با نام صحيفه، تدوين ويژه نامه قرآن پژوهي فصلنامه پژوهش و حوزه با همكاري معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم، برگزاري نشست هاي نقد كتاب قرآني، برگزاري كارگاه هاي آموزشي پايان نامه نويسي براي دانشجويان و طلاب و كارگاه هاي روش شناسي و شبهه شناسي قرآني و تفسيري براي اساتيد دانشگاه ها از ديگر فعاليت هاي اين انجمن بوده است.

10 برابر شدن فعاليت هاي قرآني در حوزه علميه قم

"رضايي" افزود: يكي از مهمترين تلاش هاي اين انجمن، تدوين طرح چشم انداز 20 ساله تفسير در حوزه هاي علميه است كه در اين طرح كه به مركز مديريت حوزه علميه نيز ارائه شده است، علم تفسير در چهار محور توسعه ، تعميق، نشر و ساختار و مديريت تبيين شده است.

وي افزود: در محور توسعه، اختصاص 25 درصد دروس حوزوي به علوم قرآني درخواست شده است كه هم اكنون اين حجم 3درصد است. در اين چشم انداز حضور 3 درصدي طلاب در رشته تخصصي تفسير بررسي و حضور 25 درصدي طلاب در اين مراكز پيش بيني شده است.

رضايي يادآور شد: افزايش فضاي كمي در حوزه تفسير در حدود ده برابر موجود، تشكيل رشته هاي تخصصي تفسير در مراكز حوزوي استانها و شهرستانها، تاسيس مركز پژوهشگران، مدرسين و مبلغ قرآني و ... از ديگر موارد اين چشم انداز است.

دبير انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم گفت: در سال 85 نيز برنامه نكوداشت شخصيت هاي برجسته قرآني، برگزاري نشست هاي علمي با موضوعات قرآني، همكاري با شبكه قرآن سيما براي توليد برنامه هاي قرآني ، تدوين برنامه هاي قرآني با محوريت سال نبوي در دستور كار اين انجمن قرار گرفته است.

انجمن مطالعات سياسي

راه اندازي سايت انجمن، برگزاري پنج همايش علمي، انتشار فصلنامه تخصصي علوم سياسي و برگزاري مراسم تجليل از پيشكسوتان مطالعات سياسي از اقدامات انجمن در سال 85 خواهد بود.

حجت الاسلام "نجف لك زايي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت : در طول سال هاي گذشته، مراكز مختلف علمي و پژوهشي در قم با موضوع علوم سياسي فعال شده اند و نخبگان حوزوي در اين مراكز به بررسي مسائل مختلف علوم سياسي با تاكيد بر مبناي اسلامي مي پرداختند. با حضور اين مراكز و اشخاص در حوزه علميه، تشكيل يك تشكل صنفي و علمي براي اين موضوع ضروري به نظر رسيد.

وي افزود: اين انجمن در اهداف خود، ساماندهي به امور آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم سياسي، ايجاد زمينه مناسب براي تضارب آرا ، پاسخگويي به مباحث سياسي اسلامي و ديني در كشور و جهان، زمينه سازي براي تعميق و توسعه مباحث مطالعات سياسي در حوزه هاي علميه و ديگر مراكز علمي، تجليل از پيشكسوتان، همكاري با نهادها در راستاي اهداف، زمينه سازي براي حضور افراد پژوهشگران و صاحب نظران در مجامع علمي داخل و خارج كشور، انتشار كتب و نشريات علمي با رويكرد انديشه سياسي- اسلامي را در نظر گرفته است.

مباحث علوم سياسي در حوزه هاي علميه توسعه مي يابد



دبير انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم گفت: اين مركز در بهمن ماه 83 به صورت رسمي ثبت شده و با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره، فعاليت رسمي خود را از ابتداي سال 84 آغاز كرده است. اعضاي اين انجمن 80 نفر از نخبگان علوم سياسي از حوزه و دانشگاه هستند و 80 نفر ديگر نيز تقاضاي عضويت در اين انجمن ارائه كرده اند. شرط عضويت در اين انجمن، دارا بودن يك اثر منتشر شده در زمينه مطالعات سياسي يا دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد است. هيئت مديره نيز در كنار تصويب عضويت اعضاي جديد به تدوين برنامه هاي انجمن مي پردازد.

وي گفت: تصويب 8 گروه تخصصي از فعاليت هاي اين انجمن بوده كه گروه هاي فقه سياسي، فلسفه سياسي، روابط بين الملل، مسائل ايران، جامعه شناسي سياسي از آن جمله هستند. تشكيل نشست علمي نقد كتاب با موضوع نقد طرح كلي مجموعه آثار انديشه سياسي متفكران مسلمان از انتشارات پژوهشكده علوم وفرهنگ اسلامي نيز از اقدامات ديگر اين مركز در سال گذشته بوده است.

لك زايي گفت: در كنار فعاليت هاي ديگر، برگزاري پنج همايش با عناوين جايگاه دانش سياسي از ديدگاه مقام رهبري، جايگاه دانش سياسي از ديدگاه امام خميني (ره)، جايگاه كلام سياسي، جايگاه فقه سياسي و جايگاه فلسفه سياسي در حوزه علميه از اقدامات انجمن در سال 85 خواهد بود.

دبير انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم افزود: اين انجمن يك نهاد علمي و پژوهشي است و اعضاي آن با عنوان انجمن حق فعاليت سياسي ندارند ، اگر چه در فعاليت هاي انجمن، سياست هاي كلي نظام، قانون اساسي و قوانين نظام اسلامي مورد توجه است.

انجمن تاريخ پژوهان

تهيه اطلس كامل تاريخ اسلام، تدوين اطلس تاريخ تشيع براي اولين بار در جهان، تدوين فهرست مقالات و كتاب هاي تاريخي منتشر شده با موضوع تاريخ اسلام در خارج از كشور در برنامه هاي انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم قرار گرفته است.

حجت الاسلام "باراني" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" گفت: انجمن تاريخ پژوهان به عنوان اولين انجمن علمي در حوزه علميه در خرداد 82 با هدف برقراري ارتباط با مراكز تاريخ پژوهي حوزوي و دانشگاهي، تعميق بخشيدن به مباحث تاريخي در حوزه علميه، حركت به سوي نظريه پردازي و نوآوري در زمينه هاي مختلف تاريخي، هماهنگي ميان مراكز تاريخ پژوهي و جلوگيري از موازي كاري علمي در اين مراكز، كمك به انشار مباحث تاريخي توسط محققين حوزوي و اطلاع رساني فعاليت هاي حوزوي به درون و برون حوزه هاي علميه برخي از اهداف اين انجمن بوده است.

اولين اطلس تاريخ تشيع تدوين مي شود



وي افزود: تاكنون نزديك به 120 نفر از محققين تاريخي كه داراي مدرك تحصيلي دكترا و فوق ليسانس در اين زمينه هستند به عضويت اين انجمن پذيرفته شده اند. همچنين با هدف معرفي شخصيت هاي علمي و آثار تاريخ پژوهان حوزوي ارتباط مداوم با مراكز علمي و پژوهشي تاريخي در كشور برقرار شده است.

دبير انجمن تاريخ پژوهان گفت: برگزاري 15نشست علمي با حضور شخصيت هاي مختلف علمي از داخل و خارج كشور مانند "بدتين" و"هشام راد" از كشور فرانسه و دكتر زرگر نژاد، دكتر صادق آئينه وند، دكتر پيشوايي و دكتر الويري از داخل كشور، انتشار فصلنامه "نامه تاريخ پژوهان" از اقدامات اين انجمن بوده است.

وي افزود: برگزاري همايش توليد علم در تاريخ با موضوعاتي مانند شيوه توليد علم در تاريخ، ارزيابي كتاب هاي تاريخي ارائه شده به كتاب سال حوزه علميه، برگزاري نشست نقد كتابهاي تاريخي با حضور مولفين از ديگر فعاليت هاي اين انجمن بوده است.

فهرست مقالات تاريخ اسلام در نشريات جهان منتشر مي شود

"باراني" گفت: در سال جاري نيز تدوين شناسه تاريخ پژوهان و مراكز تاريخي كشور، انتشار ويژه نامه تاريخي و نشست هاي علمي با موضوع پيامبر اعظم(ص)، برگزاري سفرهاي علمي براي پژوهشگران تاريخي به مدينه ، مكه و شيراز، آغاز به كار سايت انجمن در چند ماه آينده، برگزاري سه همايش مقدماتي براي برگزاري همايش بين المللي تشيع و مستشرقان در سال 86 با همكاري مراكز علمي و پژوهشي حوزه و دانشگاه و شناسايي و گردآوري مقالات تاريخي منتشر شده درنشريات تاريخي خارج از كشور در دستور كار اين انجمن قرار گرفته است.

دبير انجمن تاريخ پژوهان گفت: تهيه اطلس كامل تاريخ اسلام با نقشه، نمايه، نمودار و فهرست هاي راهنما، تدوين اطلس تاريخ تشيع براي اولين بار در جهان، تدوين فهرست مقالات و كتاب هاي تاريخي منتشر شده با موضوع تاريخ اسلام در خارج از كشور در برنامه هاي دراز مدت اين انجمن قرار دارد.

انجمن قلم حوزه علميه

استقبال فراوان طلاب از كلاس هاي آموزش ادبيات، نشانگر علاقه فراوان آنان به مقوله هاي ادبي است و حمايت مسئولين حوزوي مي تواند باعث شكوفايي اين استعدادها شود.



حجت الاسلام "بابايي" - مسئول انجمن قلم حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علوم ديني به واسطه عدم توجه به ادبيات در حوزه علميه لطمه هاي فراواني ديده است، به همين دليل با ايجاد مراكز ادبي مانند انجمن قلم تلاش شد تا برخي از اين خلاء هاي را برطرف كند. هدف نخستين از تاسيس اين مركز سامان بخشي به فعاليت هاي ادبي طلاب و روحانيون در حوزه علميه بود.

وي افزود: در ابتدا تصور مي شد كه بايد با فعاليت هاي ستادي به شناسايي و هدايت طلاب اهل قلم پرداخت، ولي به واسطه مواجه شدن با برخي از مشكلات مانند عدم تبيين جايگاه ادبيات به ويژه شعر و ادبيات داستاني در حوزه هاي علميه، اين مركز فعاليت هاي غير ستادي را نيز در برنامه هاي خود تدوين كرد.

انجمن قلم فعاليت هاي ادبي طلاب حوزه علميه را ساماندهي مي كند



مسئول انجمن قلم حوزه گفت: تشكيل كلاس هاي ادبي، انتشار بروشورهايي با موضوعات مختلف مانند فنون نويسندگي براي استفاده عمومي، تشكيل كلاس هاي آشنايي با ادبيات وبلاگ نويسي، انتشار 6 جزوه براي آشنايي با مقولات ادبي، انتشار ويژه نامه 500 صفحه اي با موضوع ادبيات و نويسندگي در حوزه با همكاري معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم در اسفند ماه سال جاري و آماه سازي ويژه نامه ادبي حوزه با همكاري نشريه پيام حوزه كه در حال انتشار است، بخشي از اين فعاليت ها در سال گذشته بود.

وي گفت: در برنامه هاي سال جاري نيز، نسشت علمي با موضوع نقد و بررسي آثار ادبي در نظر گرفته شده است تا فضاي مساعدي در مراكز حوزوي ايجاد شده و زمينه براي براي توليد آثار ارزشمند حوزوي مهيا شود.

انجمن معرفت شناسي

برگزاري كميته تخصصي معرفت شناسي با هدف بررسي مباحث معرفت شناسي، تدوين طرح چشم انداز20 ساله معرفت شناسي در حوزه علميه، انتشار سه شماره فصلنامه انجمن با نام "معيار"، آغاز فعاليت براي تشكيل كتابخانه تخصصي معرفت شناسي برخي از فعاليت هاي انجمن معرفت شناسي بوده است.



چشم انداز 20 ساله معرفت شناسي در حوزه علميه قم تدوين مي شود

حجت الاسلام "معلمي" - دبير انجمن معرفت شناسي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين انجمن فعاليت خود را در خرداد 83 با حضور جمعي از اساتيد و پژوهشگران معرفت شناسي پس از تصويب آيين نامه داخلي و ساختار سازماني فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را آغاز كرد و هم اكنون نزديك به 60 نفر از متخصصين معرفت شناسي در اين انجمن عضويت دارند.

دبير انجمن معرفت شناسي حوزه علميه قم افزود: در بخش آموزش طرح آشناسازي طلاب با معرفت شناسي با تصويب سرفصل هاي آموزشي "معرفت شناسي" و "معرفت شناسي ديني" تهيه شده و به شوراي عالي مديريت حوزه ارائه شده است تا اين دروس به عنوان دروس حوزه در دو واحد به تصويب اين مركز برسد.

وي افزود: در كنار اين فعاليت، اين انجمن براي طلاب فارغ التحصيل سطح دو حوزه پس از موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه علمي، كلاس هاي معرفت شناسي در دو مقطع آموزش مقدماتي معرفت شناسي و آموزش معرفت ديني برگزار مي كند و به فارغ التحصيلان گواهي نامه پايان دوره اعطا مي شود . اين دوره ها نيز به صورت توليدات نرم افزاري و آموزشي نيز تهيه شده و به علاقمندان ارائه مي شود.

"معلمي" افزود: تدوين طرح آشنايي اساتيد معارف اسلامي دانشگاه ها با معرفت شناسي با هدف ارائه دروس معرفت شناسي و معرفت شناسي ديني در 4 واحد درسي در يك اردوي علمي كه تابستان هر سال برگزار مي شود و ارائه اين طرح به دفتر مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و تدوين طرح آشنايي با معرفت شناسي براي روحانيون عقيدتي و سياسي ارتش در دو قالب حضوري و غير حضوري از فعاليتهاي ديگر اين انجمن بوده است.

وي گفت: در بخش پژوهش نيز انجمن در دو بخش عمومي و تخصصي به تهيه و اجراي طرح هاي مختلف پرداخته است در بخش عمومي، برگزاري همايش علمي توليد علم و نظريه پردازي در توليد علم، برگزاري 8 نشست علمي با موضوعاتي چون "شرح مبناگروي ويژه متفكران اسلامي و ادله آن"، نفس الامر، ارزش شناخت در تقريب به حضوري بودن محسوسات، نشست علمي بحث عقلانيت ارزش - وسيله اي، مباحث شناخت شناسي، نقد علمي كتاب "پژوهش تطبيقي معرفت شناسي معاصر" و برگزاري دو نشست علمي به عنوان مباحث شناخت شناسي از فعاليت هاي اين شاخه از انجمن بوده است.

فهرست موضوعي منابع معرفت شناسي تدوين مي شود

دبير انجمن معرفت شناسي حوزه علميه قم افزود: ايجاد سايت علمي و اطلاع رساني انجمن به آدرس meyar.ir ، تدوين فهرست منابع موضوعي معرفت شناسي، تهيه شناسه معرفت شناسان كشور با همكاري مراكز حوزوي و دانشگاهي، حمايت از پايان نامه هاي معرفت شناسي اسلامي، ايجاد كارگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي با موضوع معرفت شناسي از فعاليت هاي انجمن در سال جاري خواهد بود.

انجمن اقتصاد اسلامي

اصطلاحنامه اقتصاد اسلامي با دو هزار موضوع به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي در انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه در حال تدوين است.



حجت الاسلام "معزي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين انجمن فعاليت خود را از اسفند 82 با هدف تعميق، توسعه و هدايت تحقيقات اقتصاد اسلامى به منظور تحقق جنبش نرم‏افزارى و توليد نظريه، ايجاد زمينه مناسب براى تضارب آراء و گفتگوهاى علمى ، كمك به سامان يافتن نظام آموزشى و پژوهشى اقتصاد اسلامى در حوزه و دانشگاه آغاز كرد.

اصطلاحنامه اقتصاد اسلامي تدوين مي شود

مدير انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم گفت : اهداف اين انجمن با برگزارى گردهمايى علمى جهت نظريه‏پردازى، پاسخ به سئوالات و شبهات و نقد و مناظره، ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى خاص، كمك به تأسيس و توسعه نهادهاى آموزشى و پژوهشى در حوزه و دانشگاه، همكارى با انجمن‏ها و مراكز داخل و خارج كشور، تشويق پژوهشگران و تجليل از شخصيت‏هاى علمى و آثار برتر و انتشار كتب، مقالات و نشريات علمى دنبال شده و خواهد شد.

وي افزود: اين انجمن داراي دو كميته آموزشي و پژوهشي است. در بخش آموزش، پيرو درخواست مديريت برنامه ريزي و تدوين كتب درسي حوزه، براي سطح دو، 6 واحد درسي (3 واحد مباني اقتصاد اسلامي و 3 واحد كليات علم اقتصاد) و براي سطح سوم، 4 واحد درسي (2 واحد بانكداري اسلامي و 2 واحد اقتصاد ايران ) به تصويب رسيد و طي نامه اي انجمن آمادگي خود را براي تدوين كتب درسي مرتبط اعلام كرد.

معزي گفت: در بخش پژوهش نيز 4 نشست علمي با حضور اساتيد اقتصاد در حوزه و دانشگاه، با موضوع بازارهاي مالي اسلامي با حضور استاد معبد الجارحي از كشور مصر، تبين و نقد نظريه اقتصادي "بوم بارك"، نقد و بررسي كتاب نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي و نقد و بررسي كتاب بانكداري اسلامي از فعاليت هاي ديگر اين انجمن بوده است.

وي افزود: تصويب شيوه نامه همكاري انجمن با نشريات علمي و اقتصادي، فعال كردن سايت انجمن به آدرس eqtesad.hawzah.net ، ارائه برنامه براي نشست هاي هفتگي مديريت حوزه علميه قم : با موضوعاتي چون عدالت (فقر و غنا و نابرابري در ايران)، پيشگيري از فقر و گسترش انفاق، خطوط كلي انفاق در قرآن، جهاني شدن، وضعيت تورم و انتشار خبرنامه انجمن از فعاليت هاي ديگر اين انجمن در زمان فعاليت خود بود.

مدير انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم گفت: همكاري با كتاب سال حوزه با معرفي كتاب هاي برگزيده حوزوي در اقتصاد و انتخاب كتاب هاي نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي، كار و دين و اسلام و توسعه در كتاب هاي سال حوزه حاصل اين فعاليت بوده است. برگزاري گفتمان ديني حوزه با موضوع راهبردهاي تحقق عدالت اقتصادي در ايران در مدرسه فيضيه نيز از فعاليت هاي ديگر اين انجمن در سال گذشته بوده است.

اقتصاد اسلامي به دروس حوزه علميه اضافه مي شود

وي افزود: برگزاري نشست علمي با موضوع ثابت و متغير در اقتصاد اسلامي، تاليف اصطلاح نامه اقتصاد اسلامي به سه زبان عربي و انگليسي و فارسي داراي 2 هزار اصطلاح اقتصادي، فعال تر كردن سايت انجمن، تشكيل هسته هاي تخصصي پول و بانكداري، دولت و بورس ، برگزاري نشست هاي علمي با موضوعات وقف، كاربردهاي آزمون هاي تجربي در اقتصاد، بررسي فقهي اوراق مشتقه، برگزاري همايش علمي با موضوع واگذاري سهام عدالت و برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي طلاب حوزه علميه قم با موضوع بورس نفت، مباني اقتصاد اسلامي ، بانكداري اسلامي از فعاليت هاي ديگر انجمن در سال جاري خواهد بود.

مهمترين مشكل انجمن هاي علمي حوزه مشكلات مالي است



ساختمان فعلي انجمن هاي نمي تواند نيازهاي اين مراكز را برطرف كند و با عنايت و تاكيدات دفتر مقام معظم رهبري، ساختمان مناسبي به اين مراكز اختصاص يافته و آماده بهره برداري است ولي متاسفانه تاكنون به اين دبيرخانه تحويل نشده است.



مسئول دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: از سال 79 تاسيس انجمني با حضور تاريخ پژوهان با تعدادي از اساتيد حوزه مطرح شد. با سفر مقام رهبري به استان قم در همان سال و تاكيد ايشان بر مباحث تاريخي، بستر مناسبي براي ايجاد اين انجمن فراهم شد و پيرو مذاكرات مختلف با مديران عالي حوزه علميه قم، تاسيس انجمن علمي تاريخ پژوهان در دستور كار معاونت پژوهشي مركز مديريت قرار گرفت.

وي افزود: از همان زمان، تدوين اساسنامه انجمن هاي علمي حوزه علميه قم آغاز شد كه در اين تلاش، اساسنامه انجمن هاي علمي وزارت علوم بر اساس رسالت واهداف حوزه علميه بازنويسي شد و به عنوان اساسنامه انجمن هاي علمي حوزه علميه قم مورد تصويب قرار گرفت و انجمن تاريخ پژوهان به عنوان اولين انجمن علمي در حوزه علميه در خرداد 82 به ثبت رسيد.

حجت الاسلام "باراني" گفت: اگر چه فعاليت هاي خوبي در اين انجمن ها صورت گرفته ولي مشكل بودجه، مهمترين مشكل در فعاليت هاي اين انجمن است. مبلغ اندكي كه با حفظ استقلال اين مراكز، توسط معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم به اين انجمن ها اختصاص مي يابد، پاسخگوي اين نيازها نيست.

وي افزود: حمايت و پشتيباني علمي از فعاليت هاي انجمن هاي علمي تاثير فراواني در تخصصي كردن مباحث علمي، توليد علم و گسترش علوم در حوزه هاي علميه خواهد داشت.

باراني گفت: تاسيس سايت دبيرخانه با هدف انعكاس فعاليت هاي دبيرخانه و انجمن ها در كنار ارائه لينك به سايت هاي اختصاصي هر انجمن در دستور كار اين دبيرخانه قرار دارد.