بانك جهاني از تشكيل صندوق بين المللي براي بازسازي عراق حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الحيات چاپ لندن ، شوراي مديران اجرايي دربانك جهاني حمايت كامل خود را از پيشنهاد تشكيل هيات صندوق بين المللي براي بازسازي عراق كه در كنفرانس اعطاكنندگان كمك به بازسازي عراق دراجلاس امروز مادريد قراراست مطرح شود،اعلام كرد.

شوراي مديران اجرايي كه به عنوان شوراي حكام وعالي ترين هيات بانك جهاني مطرح است ،هدف ازصندوق پيشنهادي را ايجاد هماهنگي و راهكار مطمئن براي حمايت مالي از بازسازي و توسعه عراق براساس اولويتهاي مشخص درتقويم مشترك سازمان ملل متحد و بانك جهاني اعلام كرد.

هيات پيشنهادي شامل دو صندوق ضمانت مستقل خواهد بود كه يكي را بانك جهاني اداره مي كند و ديگري را سازمان ملل متحد اداره خواهد كرد.

بانك جهاني اعلام كرد ، صندوق پيشنهادي به استناد اصولي كه صندوق هاي ضمانت بين المللي مشابه، مانند صندوق هاي ويژه درافغانستان، تيمور شرقي، كرانه باختري و نوارغزه است، تاسيس خواهد شد .

بانك جهاني و برنامه توسعه وابسته به سازمان ملل در تقويم مشترك خود اعلام كرده اند عمليات بازسازي در14 بخش حياتي از بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي كه مهمترين آن بخش آموزش ، آب و برق ، مواصلاتي و ارتباطاتي است ، نيازمند 36 ميليارد دلار درفاصله سالهاي 2004 تا 2007 خواهد بود.



کد مطلب 32702