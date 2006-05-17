عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون

- نخستين مشوق هسته اي كشورهاي غربي براي ايران اعلام شد.
- مقامات آمريكايي اعلام كردند جلسه روز جمعه لندن براي برنامه هسته اي ايران لغو شد.
- توني بلر نخست وزير انگليس بارديگر بر توسعه انرژي هسته اي تاكيد و سبب عصبانيت مقامات پارلمان اين كشور شد.
- دولت جرج بوش رايزني هاي غيرقانوني را براي جلب حمايت كنگره از قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي نو آغاز كرد.
- كره جنوبي از كره شمالي خواست در مورد برنامه هاي هسته اي از ليبي پيروي كند.
- دبير كل سازمان ملل متحد امروز وارد ژاپن مي شود تا درباره موضوعات مختلفي از جمله ايران و همچنين درخواست توكيو براي عضويت در شوراي امنيت گفتگوكند.
- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارديگر از برنامه استراق سمع خود دفاع كرد.
- يك ديپلمات اماراتي در بغداد ربوده شد.
- ژاپن و آمريكا بارديگر بر تقويت روابط نظامي خود تاكيد كردند.
- نظاميان رژيم صهيونيستي دو فلسطيني را در نوار غزه شهيد كردند.
