۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۸:۴۴

عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر- گروه بين الملل: عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاري ها به اين شرح است:

- نخستين مشوق هسته اي كشورهاي غربي براي ايران اعلام شد.

- مقامات آمريكايي اعلام كردند جلسه روز جمعه لندن براي برنامه هسته اي ايران لغو شد.

- توني بلر نخست وزير انگليس بارديگر بر توسعه انرژي هسته اي تاكيد و سبب عصبانيت مقامات پارلمان اين كشور شد.

- دولت جرج بوش رايزني هاي غيرقانوني را براي جلب حمايت كنگره از قرارداد هسته اي واشنگتن و دهلي نو آغاز كرد.

- كره جنوبي از كره شمالي خواست در مورد برنامه هاي هسته اي از ليبي پيروي كند.

- دبير كل سازمان ملل متحد امروز وارد ژاپن مي شود تا درباره موضوعات مختلفي از جمله ايران و همچنين درخواست توكيو  براي عضويت در شوراي امنيت گفتگوكند.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارديگر از برنامه استراق سمع خود دفاع كرد.

 - يك ديپلمات اماراتي در بغداد ربوده شد.  

- ژاپن و آمريكا بارديگر بر تقويت روابط نظامي خود تاكيد كردند.

- نظاميان رژيم صهيونيستي دو فلسطيني را در نوار غزه شهيد كردند.

