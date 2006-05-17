اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، توسعه دوره هاي آموزشي بويژه تحصيلات تكميلي با تأكيد بر افزايش اثربخشي آموزش هاي دانشگاهي و رويداشت به رهيافت هاي جديد علمي در حوزه هاي معرفتي و فناوري هاي نوين، ارتقاء كيفيت و شيوه آموزش و نيز توسعه اخلاق علمي و حرفه اي در راستاي پرورش همه جانبه دانش آموختگان و افزايش اثر بخشي حرفه اي و التزام اجتماعي آنها و افزايش دسترسي به آموزش عالي به ويژه با تأكيد بر توسعه آموزش هاي مجازي از اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز است.
ارتقاء منزلت علمي و التزام اجتماعي دانشجويان و تأمين رفاه، سلامت و نشاط جسمي و رواني آنان در راستاي احياء هويت ملي و ديني و رشد خلاقيت هاي دانشجويي، افزايش سهم دانشگاه شيراز در توليد و نشر علم و توسعه مرزهاي دانش به ويژه در راستاي برنامه توسعه كشور، افزايش بهره وري و نظارت و ارزيابي مستمر در همه سطوح اجرايي، آموزشي و پژوهشي و توسعه و تنوع منابع مالي با استفاده از ظرفيت هاي گسترده دانشگاه مانند انجام فعاليت هاي پژوهشي به ويژه با مشاركت دانشجويان دوره هاي تكميلي و نيز تبديل دانش به محصول و فروش فناوري از ديگر اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز عنوان شده است.
