  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

از سوي دانشگاه شيراز ؛

اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز اعلام شد

اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز اعلام شد

اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز اعلام شد. بر اساس اين اهداف دانشگاه شيراز به عنوان يكي از دانشگاه هاي برتر جهان ارتقا خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، توسعه دوره هاي آموزشي بويژه تحصيلات تكميلي با تأكيد بر افزايش اثربخشي آموزش هاي دانشگاهي و رويداشت به رهيافت هاي جديد علمي در حوزه هاي معرفتي و فناوري هاي نوين، ارتقاء كيفيت و شيوه آموزش و نيز توسعه اخلاق علمي و حرفه اي در راستاي پرورش همه جانبه دانش آموختگان و افزايش اثر بخشي حرفه اي و التزام اجتماعي آنها و افزايش دسترسي به آموزش عالي به ويژه با تأكيد بر توسعه آموزش هاي مجازي از اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز است.

ارتقاء منزلت علمي و التزام اجتماعي دانشجويان و تأمين رفاه، سلامت و نشاط جسمي و رواني آنان در راستاي احياء هويت ملي و ديني و رشد خلاقيت هاي دانشجويي، افزايش سهم دانشگاه شيراز در توليد و نشر علم و توسعه مرزهاي دانش به ويژه در راستاي برنامه توسعه كشور، افزايش بهره وري و نظارت و ارزيابي مستمر در همه سطوح اجرايي، آموزشي و پژوهشي و توسعه و تنوع منابع مالي با استفاده از ظرفيت هاي گسترده دانشگاه مانند انجام فعاليت هاي پژوهشي به ويژه با مشاركت دانشجويان دوره هاي تكميلي و نيز تبديل دانش به محصول و فروش فناوري از ديگر اهداف و راهبردهاي كلان توسعه دانشگاه شيراز عنوان شده است.

کد مطلب 327175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها