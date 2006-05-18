ويتامين C در كاهش حساسيت موثر است

به گزارش خبرگزاري مهر، برخي مواد غذايي پروتئيني شامل تخم مرغ ، لوبيا و... به رغم مقوي بودن در برخي افراد علائم حساسيت را بروز مي دهد.

همچنين گرد و خاك و مصرف برخي داروها مانند كوتريموكسازول ، پني سيلين و لوازم آرايشي شيميايي نيز در ايجاد حساسيت دخيل است. اين واكنشهاي حساسيتي مي تواند به صورت خارش گلو و بيني ، التهابات پوستي ، حالت تهوع ، كهير ، تنگي نفس و... بروز كند.

با توجه به اينكه تغيير دوره اي در عادات غذايي ، دوري از گرد و خاك و دقت در استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي در كاهش حساسيت نقش دارد اما مصرف ويتامين C ، چه به صورت ميوه هاي تازه و چه قرصهاي مكمل ، در كاهش التهابات و حساسيت ها موثر است.

هم چنين مي توان با نظر پزشك متخصص از داروهاي آنتي هيستامين و ستيريزين هم استفاده كرد اما با توجه به عوارضي چون خواب آلودگي و كاهش تمركز ، مصرف خود سرانه آنها اصلا توصيه نمي شود.

