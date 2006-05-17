مجله سيستم هاي فازي ايران به جمع مجلات ISI مي پيوندد / نقش سيستم هاي فازي در توسعه اقتصادي انكار ناپذير است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر محمد مهدي زاهدي - وزير علوم صبح امروز در كنفرانس سيستم هاي فازي ايران و جهان اسلام در شيراز گفت: ششمين كنفرانس سيستم هاي فازي در سال پيامبر اعظم (ص) در حالي برگزار مي شود كه اميدواريم در عمل به علم و توسعه، رهروان خوبي براي پيامبر اعظم (ص) باشيم.

وي اضافه كرد: يكي از محاسن سيستم هاي فازي در انعطاف پذيري و اشتراك گيري آن است. سيستم هاي فازي وحدت را در همه اجزا مي داند و كوچكترين اجزا را نيز نقطه اميد به حساب مي آورد.

وزير علوم اضافه كرد: اين كنفرانس با همكاري دانشگاه آزاد برگزار شد و علي رغم آنكه آموزش عالي را نمي توان از هم جدا كرد اما به خاطر نقاط نامشترك ميان برخي دانشگاه ها اين همايش توسط دانشگاه آزاد به خوبي برگزار شد.

زاهدي گفت: اگر به سال 65 و 66 برگرديم متوجه مي شويم در آن زمان كه بحث سيستم هاي فازي در دانشگاه كرمان آغاز شد هيچكس تصور نمي كرد روزي اين مسئله در كشور تا اين ميزان پيشرفت كند.

وزير علوم به نقش مهم و شاخص سيستم هاي فازي در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: سيستم هاي فازي بيش از 40 ميليارد دلار در كشور ژاپن درآمدزايي براي كشور ژاپن به همراه داشته است.

به گزارش مهر، انجمن سيستم هاي فازي به مديريت وزير علوم در حال حاضر با 200 عضو فعاليت مي كند.