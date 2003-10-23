فعاليت خانه تئاتر بدون اطلاع شهرداري بوده است

به گزارش خبرنگار هنري خبرگزاري مهر مدير روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري تهران با اعلام اين مطلب افزود : محل فعاليت خانه تئاتر سال گذشته بر اساس توافق رئيس سابق سازمان فرهنگي هنري تهران در اختيار خانه تئاتر قرار گرفته است به طوري كه واگذاري اين محل بدون هماهنگي شهرداري كل و منطقه انجام شده و به همين علت سابقه آن در اسناد شهرداري تهران ثبت نشده است .

مجتبي اعلايي گفت: اين ساختمان جزو املاك شهرداري تهران است و شركت توسعه فضاهاي فرهنگي وابسته به شهرداري تهران مشغول بازسازي آن بوده است و با توجه به بي اطلاعي شهرداري از فعاليت خانه تئاتر در اين فضا پس از انجام بازسازي آن و هنگام تحويل اين فضا به شهرداري مشخص شد كه هنرمندان مدت پنج سال در اين محل فعاليت داشته اند.

وي ادامه داد : شهرداري با فعاليت هنرمندان مخالفتي ندارد اما فعاليت هنرمندان در فضاي متعلق به شهرداري و بدون اطلاع مديران اين سازمان و غيرقانوني بوده با اين حال با درخواست ايرج راد رئيس خانه تئاتر مقررشد مسئولان شهرداري منطقه 11و اعضاي خانه تئاتر با تشكيل جلسه اي براي رفع اين مشكل اقدام كنند.

وي در مورد فعاليت انحمن مجسمه سازان در منطقه 6 شهرداري تهران گفت : انجمن مجسمه سازان در منطقه 6 مجوز فعاليت فرهنگي در اين محل داشته اند اما اعضاي اين خانه از فضاي فرهنگي كه در اختيار داشته اند براي فعاليت اقتصادي بهره برده اند به طوري كه اين فضا را بدون داشتن مجوز به كافي شاپ تبديل كرده اند به همين علت شهرداري تهران از ادامه فعاليت آنان جلوگيري كرده است .

وي گفت : همه در برابر قانون يكسان هستند، هيچ فرد حقيقي و حقوقي نمي تواند مصون از قانون باشد و هر كس كه مرتكب خلافي شد بايد تخلف او مورد پيگرد قانون قرار بگيرد .

وي افزود : برخورد ها و جنجالهاي سياسي كه برخي مطبوعات با اهداف خاص ايجاد مي كنند نمي تواند مانع از اجراي قانون از سوي شهرداري باشد به همين علت شهرداري تهران با توجه به وظايف قانوني خود و بدون سياسي كاري با متخلفان برخورد مي كند.

اعلايي ادامه داد : مديريت سابق در شهرداري تهران به گونه اي بوده است كه بسياري ازتوافقهاي شهرداري با مراكز مختلف بدون ثبت در اسناد شهرداري انجام مي شد و طبيعي است كه مشكلات زيادي از اين طريق به وجود مي آيد بنابراين اين اتفاقات مسائل جديدي نيست و موارد زيادي از اين قبيل وجود دارد .