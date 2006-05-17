مقاومت ايران و كوبا در برابر امپرياليسم جهاني / تاكيد بر آمادگي كامل كوبا براي پشتيباني از ملت ايران در دفاع از حقوق هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور كشورمان در اين گفت و گو با قدرداني از مواضع كوبا در قبال امپرياليسم جهاني و دفاع از مواضع به حق ملت ايران به خصوص در زمينه دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي در عرصه هاي جهاني ، آن را نشان دهنده صداقت انقلابي آقاي كاسترو دانست و افزود: امروز چند قدرتي كه قصد محروم كردن ملت ايران از حق مسلم خود در استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را دارند از نظر قانوني و منطقي در برابرملت ايران مغلوب شده اند.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر ايستادگي كامل ملت ايران براي دستيابي به حقوق مسلم خود از پشتيباني كوبا در اين راستا قدرداني كرد و گفت: اميدوارم در اجلاس آينده سران جنبش غير متعهد كه دركوبا برگزار خواهد شد گامهاي بلندي در راستاي تحقق اهداف اين جنبش برداشته شود و جمهوري اسلامي ايران نيز آمادگي دارد هر گونه كمكي براي بهتر برگزار شدن اين اجلاس انجام دهد.

رئيس جمهور همچنين با اشاره به ظرفيتهاي فراوان و آمادگي كامل ايران براي توسعه هر چه بيشتر روابط و همكاريها در زمينه مختلف به ويژه اقتصادي و اجتماعي با كوبا و ساير كشورهاي آمريكاي جنوبي از جمله ونزوئلا و بوليوي خاطرنشان كرد: ما علاقمند ارتقاي سطح روابط با كوبا و همكاريهاي بيشتر اقتصادي دو جانبه يا چند جانبه هستيم .

فيدل كاسترو نيز در اين گفت و گو با تاكيد بر آمادگي كامل كوبا براي همراهي و پشتيباني ملت ايران به منظور دستيابي به حقوق مسلم خودگفت: دفاع از حقوق ايران در عرصه هاي مختلف بين المللي را وظيفه خود مي دانيم و معتقديم افكار عمومي جهاني روز به روز نزديكي بيشتري با مواضع ايران پيدا مي كند.

رهبر كوبا با بيان اينكه آمريكا با وجود برخورداري از قدرت اقتصادي ، نظامي و فناوري از لحاظ اخلاقي در سطح بسيار ضعيفي قرار دارد، خاطرنشان كرد: اين كشور سعي مي كند با نسبت دادن اتهامات دروغين به مخالفان خود و تبليغات در اين زمينه آنها را تحت فشار قرار دهد ما امروز تروريست واقعي در سطح جهان آمريكاست.

فيدل كاسترو با تشكر از اقدامات ايران براي فعالتر شدن كميسيون مشترك همكاريها دو كشور ابراز اميدواري كرد كه با ظرفيت و توانايي هاي فراوان جمهوري اسلامي ايران ، روابط دو كشور در آينده نزديك هرچه بيشتر گسترش يابد.