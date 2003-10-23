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۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۴۰

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در گفت و گو با "مهر":

شهرداري نمي تواند در مورد فعاليت هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعمال نظر كند

شهرداري نمي تواند در مورد فعاليت هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعمال نظر كند

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، شايعه تعطيلي كلاسهاي موسيقي فرهنگسراها را از سوي شهرداري تكذيب كرد.

رحيم مشايي به خبرنگار فرهنگي "مهر" گفت : شهردار عضو هيأت امناي سازمان است و شهرداري نمي تواند در مورد فعاليت هاي اين سازمان به طور قطع نظر دهد .

عليرضا افتخار نژاد ، مدير روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي" مهر"، شايعه تعطيلي كلاسهاي موسيقي فرهنگسراها را تكذيب كرد و گفت : تا اين لحظه هيچ مطلبي را در اين مورد نشنيده ام .
محسن دستمالچي ، رئيس فرهنگسراي خانواده نيز ، با اعلام اينكه كلاسهاي موسيقي اين فرهنگسرا برقرار و فعال است گفت : هيچ بخشنامه و ابلاغي براي تعطيلي كلاسهاي موسيقي دريافت نشده و بنده در اين لحظه ، اين خبر را تكذيب مي كنم .
همچنين رئيس فرهنگسراي جوان به خبرنگار "مهر" گفت : از تعطيلي كلاسهاي موسيقي در فرهنگسراها بي اطلاع هستم در واقع تا اين لحظه هيچ بخشنامه اي به ما ابلاغ نشده است .
مسئول بخش موسيقي فرهنگسراي بانو نيز در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت : كلاسهاي موسيقي فرهنگسراي بانو همچنان برقرار است و ما ثبت نام هاي خود را در رشته هاي مختلف موسيقي انجام مي دهيم و آموزش هاي لازم نيز به داوطلبان داده مي شود ، تا اين لحظه كه با شما صحبت مي كنم ، هيچ خبري براي تعطيلي و لغو كلاسهاي موسيقي ، دريافت نكرده ايم .

کد مطلب 32729

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