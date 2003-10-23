شهرداري نمي تواند در مورد فعاليت هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعمال نظر كند

رحيم مشايي به خبرنگار فرهنگي "مهر" گفت : شهردار عضو هيأت امناي سازمان است و شهرداري نمي تواند در مورد فعاليت هاي اين سازمان به طور قطع نظر دهد .



عليرضا افتخار نژاد ، مدير روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي" مهر"، شايعه تعطيلي كلاسهاي موسيقي فرهنگسراها را تكذيب كرد و گفت : تا اين لحظه هيچ مطلبي را در اين مورد نشنيده ام .

محسن دستمالچي ، رئيس فرهنگسراي خانواده نيز ، با اعلام اينكه كلاسهاي موسيقي اين فرهنگسرا برقرار و فعال است گفت : هيچ بخشنامه و ابلاغي براي تعطيلي كلاسهاي موسيقي دريافت نشده و بنده در اين لحظه ، اين خبر را تكذيب مي كنم .

همچنين رئيس فرهنگسراي جوان به خبرنگار "مهر" گفت : از تعطيلي كلاسهاي موسيقي در فرهنگسراها بي اطلاع هستم در واقع تا اين لحظه هيچ بخشنامه اي به ما ابلاغ نشده است .

مسئول بخش موسيقي فرهنگسراي بانو نيز در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت : كلاسهاي موسيقي فرهنگسراي بانو همچنان برقرار است و ما ثبت نام هاي خود را در رشته هاي مختلف موسيقي انجام مي دهيم و آموزش هاي لازم نيز به داوطلبان داده مي شود ، تا اين لحظه كه با شما صحبت مي كنم ، هيچ خبري براي تعطيلي و لغو كلاسهاي موسيقي ، دريافت نكرده ايم .