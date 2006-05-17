نمايندگان شان مجلس را حفظ كنند/ در هيچ جاي آئين نامه نيامده كه نماينده با فرياد تذكر دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده مردم تهران با اشاره به ماده 78 و 25 آئين نامه مجلس اظهار داشت: در ماده 78 آمده است كه نمايندگان بر اساس مسئوليت، نمايندگي متعهد و مستلزم به حفظ حيثيت مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين نامه داخلي مي باشند .

وي از حاضران در جلسه علني امروز پرسيد: اگر نماينده اي عليرغم اينكه از طرف رئيس مجلس اعلام مي شود تعداد حاضران چقدر است، در راي گيري شركت نكند آيا اين اقدام عدم رعايت حيثيت مجلس نيست و اگر هست رئيس بايد تذكر شفاهي بدهد.

كوچك زاده خاطرنشان كرد: در ماده 25 نيز آمده است كه هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رئيس و يا ساير اعضاي هيات رئيسه اعتراض داشته باشند، مي توانند به طور كتبي تقاضاي پاسخگويي كنند ولي در هيچ جاي آئين نامه نيامده كه اگر ما اعتراض صحيحي به هيات رئيسه داريم مي توانيم فرياد بزنيم!.

وي تصريح كرد: با اين اقدام حق من نماينده كه فريادم را نمي شنوند ضايع مي شود.

كوچك زاده با اشاره به نامه ارائه شده براي استيضاح هيات رئيسه گفت: اين حق نمايندگان است ولي در هيچ جاي آئين نامه به نماينده حق فرياد زدن داده نشده است.

حداد عادل نيز در پاسخ به اين تذكر، آنرا وارد دانست.