توسعه دوچرخه سواري در سطح كشور هدف اصلي فدراسيون است

هاشمي نايب رييس فدراسيون دوچرخه سواري با اعلام اين مطلب به خبرنگار" مهر" درقم گفت : با توجه به اينكه تيم هيئت دوچرخه ‌سواري قم اولين سال حضور در ليگ برتر را تجربه مي ‌كند و نسبت به ساير تيم‌ ها ازتجربه برگزاري كمتري برخوردار است، درمجموع‌ فدراسيون ازنحوه ميزباني قم راضي است.



هاشمي افزود : هدف اصلي فدراسيون دوچرخه ‌سواري اين است كه اين رشته علاوه برتهران درسايرشهرها نيزگسترش يابد و به همين منظورميزباني مراحل بعد نيزبه ساير شهرها واگذارخواهد شد.

وي به ارتقاي سطح فني ليگ امسال نسبت به سال گذشته اشاره كرد و گفت : دوچرخه ‌سواري ايران در آسيا زبانزد است وما بايد خودمان را به سطح دوچرخه ‌سواران كشورهاي اروپايي برسانيم.



نايب رئيس فدراسيون دوچرخه سواري درپايان به مهمترين برنامه‌هاي فدراسيون درسال جاري اشاره كرد و گفت : برگزاري مسابقات كوهستان درسطح ليگ كشور و آماده سازي تيم ملي دوچرخه ‌سواري كشورمان براي حضور قدرتمندانه در رقابت‌ هاي آسيايي چين و بازي ‌هاي المپيك آسيايي دوحه قطر، از مهمترين برنامه ‌هاي فدراسيون دوچرخه ‌سواري در سال ‌جاري است.