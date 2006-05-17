دانشگاه آزاد بر اساس سياست هاي اصلي نظام برنامه ريزي مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ظهر امروز در حاشيه كنفرانس سيستم هاي فازي ايران و جهان اسلام در جمع خبرنگاران در باسخ به سوال تغيير سياست هاي دانشگاه آزاد با تغيير سياست هاي وزارت علوم در دولت جديد گفت: سياست هاي جمهوري اسلامي ايران با آمدن و رفتن دولت ها تغيير نمي كند بلكه اين مقام معظم رهبري است كه سياست هاي كلي نظام را تعيين مي كند.

وي در خصوص كنفرانس سيستم هاي فازي خاطر نشان كرد: سيستم هاي فازي در مقابل منطق ارسطويي كه منطقي مطلق گرا است قرار دارد و مي گويد بايد به بديده ها به طور نسبي نگاه كرد تا به نقطه متعالي خلقت دست بيدا كنيم.

دكتر جاسبي اظهار داشت: با توجه به آن كه استقبال مناسبي از كنفرانس سيستم هاي فازي جهان اسلام نشده است تلاش مي كنيم كه اين كنفرانس را در سطح كشورهاي جهان اسلام مطرح كرده تا تعداد شركت كنندگان بيشتري در اين كنفرانس داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: به هيات اجراي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام پيشنهاد شده تا دومين كنفرانس سيستم هاي فازي در جهان اسلام با همكاري ايران و دانشگاه آزاد اسلامي در يكي از كشورهاي اسلامي و يا يكي از واحدهاي برون مركزي نظير لبنان و يا دبي برگزار شود.

به گزارش مهر، ششمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران و نخستين كنفرانس سيستم هاي فازي جهان اسلام صبح امروز با حضور دكتر زاهدي وزير علوم، دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد و جمعي از اساتيد و دانشجويان اين رشته در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به مدت سه روز آغاز به كار كرد.