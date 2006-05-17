۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۴۶

قهرمان مسابقات كشتي المپيك آتن درگفتگو با" مهر":

كارايي يزداني خرم قابل پيش بيني نيست

توانمندي و كارايي يزداني خرم درعرصه كشتي را نمي توان پيش بييني كرد.

عليرضا حيدري قهرمان ملي كشتي كشورمان و دارنده مدال طلاي المپيك درگفتگو با خبرنگار" مهر" دركرج بابيان مطلب فوق گفت: يزداني خرم درفدراسيون واليبال سابقه درخشاني دارد و بطورحتم مي تواند سابقه خوبي نيز درعرصه كشتي ازخود برجاي بگذارد.

وي دامه داد: درخصوص بركناري محمدرضا طالقاني نظرخواستي ندارم، اما بي صبرانه منتظر اعلام برنامه هاي يزداني خرم و نتيجه اقدامات وي هستم.

وي اظهارداشت: اگرفدراسيون كشتي را درمسير اصلي خود وبه دور ازحاشيه ها قراردهيم، بي شك دردنيا حرف اول را دركشتي مي زنيم، زيرا ايران سرشار از استعداهاي بي نظيري دراين زمينه است.

حيدري خاطرنشان كرد: اكنون بنا به تشخيص مربيان وفدراسيون قرارشده است كه من در وزن 96 كيلوگرم به تمرينات ادامه دهم و با همين وزن به مسابقات اعزام شوم.

