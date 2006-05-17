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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

رقابتهاي تكواندو دانشجويان جهان - اسپانيا

ملي پوشان ايران با پيروزي آغاز كردند

ملي پوشان ايران با پيروزي آغاز كردند

در آغاز رقابتهاي تكواندو قهرماني دانشجويان جهان ملي پوشان ايران مبارزات خود را با پيروزي آغاز كردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" در وزن دوم بهزاد خداداد در مبارزه اول خود 5 بر صفر موليس از بنين را شكست داد. وي در بازي دوم به مصاف "ماپائونگ " از تايلند مي رود. دروزن هفتم نيز حامد خمسه " سوبرلوف" روس را 7 بر صفر از بيش رو برداشت . وي نيز در پاي بعد پايه با پاتريك جونگ از هلند ديدار كند.
رقابتها با قوانين جديد و توسط 4 داور قضاوت مي شود . حامد خمسه در پايان راند دوم بوسيله همين قوانين جديد با 7 امتياز اختلاف حريف خود را از جدول مسابقات خارج كرد.

کد مطلب 327337

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