ملي پوشان ايران با پيروزي آغاز كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" در وزن دوم بهزاد خداداد در مبارزه اول خود 5 بر صفر موليس از بنين را شكست داد. وي در بازي دوم به مصاف "ماپائونگ " از تايلند مي رود. دروزن هفتم نيز حامد خمسه " سوبرلوف" روس را 7 بر صفر از بيش رو برداشت . وي نيز در پاي بعد پايه با پاتريك جونگ از هلند ديدار كند.

رقابتها با قوانين جديد و توسط 4 داور قضاوت مي شود . حامد خمسه در پايان راند دوم بوسيله همين قوانين جديد با 7 امتياز اختلاف حريف خود را از جدول مسابقات خارج كرد.