سازندگان ساز به احترام و توجه نياز دارند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ،رضا مختاري ضمن بيان اين مطلب، افزود :بزرگ ترين مشكل ساز سازها دلگيري شان ازفراموشي توسط اغلب اقشار جامعه است .

وي در ادامه اظهار داشت : واقعا جاي تاسف است كه كسي اين بزرگان را نمي شناسد . من دوست داشتم بعضي وقت ها كه تلويزيون را روشن مي كردم يا روزنامه اي را ورق مي زدم ،تصوير و صدايي از اين بزرگان مي شنيدم .

وي در خصوص تاثير اين كار در اجتماع، گفت : اين كار انگيزه ما جوانان اين عرصه را براي رسيدن به مرتبه آن ها بيشتر مي كند ،نه اين كه مجبور شويم به خاطر مسائل مادي اين كار عاشقانه را رها كنيم .

مختاري با اشاره به برخي مشكلات در كليت ساز سازي در باره ويولن سازي ،گفت : مشكل بزرگ ما ويولن سازها ،وجود انبوه سازي هاي خارجي است و رويكرد نوازنده ها به اين ساز ها به خاطر قيمت پايين است . براي بهتر شدن وضعيت سازندگي ساز در ايران به نيروهايي خارج از مجموعه صنف ساز سازي است و بهترين كس در اين زمينه رسانه هاي جمعي هستند .

فرهاد مختاري در پايان با انتقاد از واردات ويولن به ايران ،گفت : جاي تاسف است كه مردم از سازسازي و عاملان آن كوچك ترين اطلاعي ندارند و در اين شرايط نا به هنجار ، دولت اجازه ورود سازغربي هم مي دهد .