به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك ؛ حسن مرادي آلودگي هواي اراك را از معضلات كهنه اين شهر خواند و گفت: مشكلات زيست محيطي در كنار آلودگي هوا زندگي در اراك را براي شهروندان اين شهر با تهديد و خطر مواجه كرده است.

مرادي گفت: ظلم مضاعفي كه بر اراك روا داشته شده قرار گرفتن و احداث فرودگاه و فاضلاب در كنار هم است.

وي با تاكيد بر انتقال دفاتر صنعتي مستقر در استان به اراك از تهران افزود: اراك با اينكه آلوده ترين شهر هفت شهر كشور است به بهانه اينكه جمعيتش زير يك ميليون نفر است نتوانسته از اعتبارات و تسهيلات اختصاص يافته به نصف شهر آلوده كشور استفاده كند.

نماينده اراك مشكلات جاده هاي استان به ويژه درشهر اراك را مورد توجه قرار داد و گفت: جاده كمربندي اراك به قتلگاه مردم مظلوم اين شهر تبديل شده است.

عباس رجايي ديگر نماينده مردم اراك نيز در ديدار دهها هزار نفر از مردم اراك با رئيس جمهور گفت: بيش از دو هزار واحد صنعتي در اراك فعال است در حاليكه دچار عدم توسعه شهري برابر با توسعه صنعتي است.

وي با انتقاد از اينكه دهها پروژه از سفر رهبري در سال 78 هنوز در استاني اجرايي و فعال نشده است افزود: پروژه هاي سفر رهبري مانند كمربند شمالي اراك و سد كمال صالح براي تامين آب شرب اين منطقه با وجود تاكيدات رهبري هنوز اجرايي نشده اند و اين جاي تاسف دارد.

رجايي عدم انتقال دفاتر صنايع مستقر در استان از تهران به اراك را از ديگر مشكلات استان خواند و گفت: چرا با وجود تاكيدات رئيس جمهور و مصوبه قانوني اين امر با وجوديكه زمان آن تا ارديبهشت بوده است هنوز انجام نشده است.

وي با اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي دولت ايجاد اشتغال است افزود: چرا در حاليكه دو هزار ميليارد تومان يارانه تسهيلات اشتغال در نظر گرفته شده است در شهر اراك به صدها كارگر شاغل از كار بيكار مي شوند و قراردادهاي موقت بهانه اي براي تهديد كارگران شده است.

نماينده اراك با استفاده از نحوه خصوصي سازي و بيكار شدن كارگران در اراك افزود: چرا دولت عدالت محور كارخانه آونگان را در حاليكه 23 ميليارد تومان ارزانتر از قيمت واقعي فروخته شده است به بيت المال باز نمي گرداند.

رجايي عدم توجه به فعاليت كميته نحوه خصوصي سازي در اراك تصريح كرد: كافي نبودن امكانات بهداشتي و درماني از ديگر معضلات اراك است و در حاليكه بر نوسازي بيمارستان ولي عصر از سوي وزير تاكيد شده است اين بيمارستان هم چنان قتلگاه مردم اراك است.

شايان ذكر است كه رئيس جمهور در سخنراني خود بر انتقال دفاتر صنايع مستقر در استان به اراك، رفع آلودگي هوا و تامين آب شرب مورد نياز اين شهر تاكيد كرد.