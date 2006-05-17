ايران در صورت مسئوليت گريزي غرب در مبارزه با مواد مخدر گزينه جديدي انتخاب مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله دري نجف آبادي ، دادستان كل كشور امروز در حاشيه برگزاري همايش دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، در جمع خبرنگاران گفت : ملت ايران تا كي بايد افرادي را در راه مبارزه با مواد مخدر از دست بدهد. تاكنون 3500 نفر در اين رابطه شهيد شده اند و اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي هم بايد مسئوليت بپذيرند. نمي شود افغانستان در اشغال آنها باشد و در دهها هزار هكتار از اراضي اين كشور مواد مخدر توليد شود ، در مقابل مردم و نيروهاي انتظامي ما قرباني شوند. ملت ما اين را به سادگي نمي پذيرد.

دري نجف آبادي در پاسخ به اين سوال مهر كه در صورت عدم پذيرش اين مسئوليت ، گزينه ايران چه بايد باشد ، اظهار داشت : گزينه بعدي مي تواند اين باشد كه ايران با كشورهاي همسايه قرارداد ببندد كه قاچاقچيان در يك تضميني قرار گرفته و از مرزهاي ديگر ترانزيت كنند يا به نوعي از كشور ما ترانزيت نشود ، از دريا يا هوا و كشور ديگر صورت پذيرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه دستگاه قضائي برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر ندارد ، گفت : دستگاه قضائي در حد خود برخورد مي كند ، و افزايش دامنه برخورد به معني افزايش تعداد اعدامي ها است. لذا اروپايي ها نمي توانند چنين ادعايي را داشته باشند ، چون با گفته هاي ديگر آنها در تضاد است.

دادستان كل كشور در خصوص مرخصي زندانيان خطرناك گفت : به قاچاقچيان مواد مخدر ، افراد شرور و اشرار و مجرمان جرائم مسلحانه بنا به دستور رئيس قوه قضائيه مرخصي داده نشده است ، البته ممكن در برخي موارد غفلت شده باشد اما بنده هم تاكيد مي كنم كه به هيچ عنوان به اين افراد مرخصي داده نشود.

دري نجف آبادي در خصوص حوادث اخير شرق كشور گفت : يك جرياني در شرق كشور مانند ماجراي ضرغابي و مشابه آن كه حمايت هاي بيگانه ها نيز پشت آن است ، دست به يكسري اقدامات خشونت آميز مي زند كه البته شناخته شده نيز هست و در پاكستان و مناطق ديگر حضور دارند.

به گفته وي ، مسئولان با همكاري پاكستان بايد اقدام جدي در اين زمينه كرده و ريشه فتنه را دستگير كرده و با عناصر منطقه اي نيز برخورد كنند تا از حمايت و پشتيباني از اين افراد دست بردارند.

دري نجف آبادي در خصوص ورود ارتش و سپاه به اين عرصه در شرق كشور ، اظهار داشت: نيروي انتظامي بايد برنامه ريزي كند و با ايجاد قرارگاه ها و بهره گيري از مردم مناطق ، بسيج مردمي و عشايري ومسلح سازي آنها اين وظيفه را انجام دهد.

وي اضافه كرد: ارتش و سپاه نبايد درگير اين مسائل شوند بلكه در زمينه استقلال كشور و تماميت ارضي براي مسائل ديگر آمادگي داشته باشند. خود ناجا بايد تدابير لازم را حتي با ايجاد معاونت مرزباني و تجهيز آنها اتخاذ كند.