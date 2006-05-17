۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۴۲

كارت ورود به جلسه آزمون زبان توليمو فردا توزيع مي شود

كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در بيست و پنجمين آزمون زبان توليمو فردا پنج شنبه 28 ارديبهشت ماه جاري با توجه به استان محل اقامت داوطلبان توزيع مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان بايد با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر جهت دريافت كارت خود به حوزه هاي تعيين شده مراجعه كنند.

اين آزمون روز جمعه 29 ارديبهشت ماه سال جاري به طور همزمان در 7 شهرستان كشور برگزار مي شود.

