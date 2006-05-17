به گزارش خبرگزاري "مهر"، آخرين لوكيشن "ميم مثل مادر" بيمارستان كسري بود و حسين ياري و گلشيفته فراهاني در اين مكان جلو دوربين رفتند. تا به حال فيلمبرداري طبق برنامه پيش رفته و حدود 65 درصد از آن انجام شده است.

تا امروز همه بازيگران اصلي جز مرضيه برومند و اميرحسين صديق جلو دوربين رفته اند و فيلمبرداري تا اواسط خردادماه به پايان مي رسد. آيدا نصرت هم به عنوان معلم ويولن مشغول تعليم اين ساز به بازيگران است و حجم قابل ملاحظه اي از فيلم مربوط به موسيقي است.

داستان فيلم "ميم مثل مادر" درباره زندگي سپيده است، پژشكان دليل وضعيت نابسامان حال سعيد پسر سپيده را ناشي از استنشاق گازهاي شيميايي در زمان جنگ مي دانند. عوامل توليد "ميم مثل مادر" عبارتند از نويسنده و كارگردان: رسول ملاقلي پور، موسيقي: آريا عظيمي نژاد، بازيگران: گلشيفته فراهاني، حسين ياري، شراره دولت آبادي، جمشيد هاشمپور، سحر دولتشاهي و حنانه شهشهاني.