وي خاطرنشان كرد: "مجموعه تلويزيوني "بيصدا" در حال حاضر مرحله پيش توليد را پشت سر مي گذارد و از هفته آينده توليد آن آغاز مي شود. تمامي مرحله تصويربرداري در تهران انجام مي شود. در اينجا بايد تاكيد كنم كه اين سريال هيچ ارتباطي به مجموعه تلويزيوني "حس سوم" ندارد و توليد سري دوم اين مجموعه به طور كلي منتفي شده است."
در مجموعه تلويزيوني "بيصدا" سارا خوئيني ها، فريبا كوثري، محمد صادقي، ليلا برخورداري، كامران تفتي، انوشيروان فاطمي، ليدا كريمي و مهدي فخيم زاده بازي مي كنند. همچنين ناصر كاووسي تصويربردار، جواد مقدس صدابردار، مهديه اعرابي طراح چهره پردازي، مجيد شهباززاده طراح صحنه و لباس، محمد مسعود تهيه كننده و حميد قرباني مونتور سريال هستند. مجموعه "بيصدا" در گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما توليد مي شود.
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