مهدي فخيم زاده، نويسنده و كارگردان اين مجموعه تلويزيوني، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: "اين سريال با مضموني پليسي، يك طنز موقعيت است كه به مساله رواج قرص هاي اكس و روانگردان بين جوانان مي پردازد. داستان "بيصدا" هم درباره پخش شدن قرص هاي اكس در شهر است كه هر كدام از اين قرص ها ظرف چند ساعت فرد را از پاي درمي آورد. من اساس قصه را روي همين موضوع قرار دادم و جالب اينكه طي چند هفته گذشته در مطبوعات خواندم اين نوع قرص ها باعث مرگ مصرف كنندگان آن مي شود."

وي خاطرنشان كرد: "مجموعه تلويزيوني "بيصدا" در حال حاضر مرحله پيش توليد را پشت سر مي گذارد و از هفته آينده توليد آن آغاز مي شود. تمامي مرحله تصويربرداري در تهران انجام مي شود. در اينجا بايد تاكيد كنم كه اين سريال هيچ ارتباطي به مجموعه تلويزيوني "حس سوم" ندارد و توليد سري دوم اين مجموعه به طور كلي منتفي شده است."در مجموعه تلويزيوني "بيصدا" سارا خوئيني ها، فريبا كوثري، محمد صادقي، ليلا برخورداري، كامران تفتي، انوشيروان فاطمي، ليدا كريمي و مهدي فخيم زاده بازي مي كنند. همچنين ناصر كاووسي تصويربردار، جواد مقدس صدابردار، مهديه اعرابي طراح چهره پردازي، مجيد شهباززاده طراح صحنه و لباس، محمد مسعود تهيه كننده و حميد قرباني مونتور سريال هستند. مجموعه "بيصدا" در گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما توليد مي شود.