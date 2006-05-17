تئاتر همواره نيازمند پژوهش است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جعفر والي، بازيگر و كارگردان پيشكسوت تئاتر، در گفتگو با ستاد خبري سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت گفت: "تئاتر همواره در حال جستجو، كشف، نشان دادن امور و مفاهيم است و اين كار نيز در ذات خود پژوهش و تحقيق را دارد."



وي درباره انواع پژوهش تئاتر اظهار داشت: "پژوهش به دو صورت است؛ يك نوع پژوهش به مفاهيم و موضوعات در طول زمان مي‌پردازد كه پژوهش انديشه‌اي نام دارد. پژوهش ديگر تكنيكي است كه مثلاً‌ سبك و سياق و تحول بازيگري يا ساختار تحول دكور با ارتباط تكنولوژي و تاثير آن بر تئاتر و ... را دربر مي‌گيرد."



والي افزود: "پژوهش در تئاتر باعث بارورتر كردن تاثير فرهنگي تئاتر مي‌شود، چرا كه تئاتر هنر زنده‌اي ا‌ست كه همواره در حال تكامل است و همين امر سبب مي‌شود هميشه نيازمند پژوهش باشد."



اين هنرمند كه داراي نشان درجه يك هنري است، در خصوص نقش پژوهش در تئاتر مقاومت اذعان داشت: "تئاتر مقاومت زائيده اتفاقي است كه در مملكت‌ ما طي هشت سال جنگ رخ داده و اين تاثيرات عميق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعه‌مان داشته است."



وي ادامه داد: "جنگ در هر سرزمين و كشور همواره تغييرات مثبت و منفي داشته است. چنانچه جنگ جهاني دوم تاثير منفي روي هنر جنگ و ادبيات كشور آلمان داشت كه حاصل آن در نمايشنامه جنگي "بيرون جلوي در" متجلي است يا نوشته‌هاي اريش ماريامارك نويسنده معتبر آلماني كه فاجعه را براي كشور آلمان تصوير مي‌كند."



اين بازيگر و كارگردان پيشكسوت تئاتر تصريح كرد: "ملت ايران هشت سال بحراني را در طول جنگ‌ طي كرد و همواره بحران دستمايه كار درام در تئاتر است. همين امر خيلي مي‌تواند براي نمايشنامه‌نويسان ايران مايه نگارش نمايشنامه‌هاي برجسته شود. البته از ياد نبريم كه براي شناخت هر پديده‌اي نياز به پژوهش داريم و به همين طريق براي نگارش متوني درباره تئاتر مقاومت ابتدا بايد خود جنگ كشورمان را بشناسيم."



جعفر والي اضافه كرد: "پژوهش در تئاتر مقاومت مي‌تواند نوع ريشه‌‌يابي جنگ و بررسي تاثيرات مثبت و منفي آن باشد. هاليوود هنوز از مسائل جنگ جهاني دوم براي ساخت آثار پربيننده به خوبي استفاده مي‌كند و ما نيز مي‌توانيم مسائل جنگمان را از طريق تئاتر نشان دهيم."



اين عضو خانه تئاتر درباره چشم‌انداز سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت خاطرنشان كرد: "همايش سوم بايد به ريشه‌يابي درست و بدون احساسات جنگ و تاثير آن بر تئاتر بپردازد. ما بايد از طريق علمي و پژوهش بيان كنيم كه كجاها صدمه ديده‌ايم و سختي كشيده‌ايم و كجاها پيروزي‌ها و شادماني‌ها داشته‌ايم و همه مسائل به صورت كلي و صادقانه بازگو شود."



وي افزود: "هنوز عده‌اي از بازماندگان جنگ هستند كه دچار مشكلات رواني ناشي از جنگ يا معلوليت‌هاي جسمي شده‌اند و زندگي سختي دارند و همه اينها مسائلي است كه بايد در تئاتر مقاومت بيان شود. به طور كلي بايد بگويم در اين همايش پژوهشي نبايد موضوعات دستچين و غربال شود و همه چيز چه سياه و چه سفيد و چه مثبت و چه منفي در خصوص تئاتر مقاومت و پژوهش‌هاي صورت‌گرفته درباره آن گفته شود."



سومين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت اول خرداد در تالار شهيد آويني دانشگاه تهران به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس برگزار مي‌شود.

