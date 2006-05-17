20 تيم جديد ارشادي بر صنوف تهران نظارت مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار محمد رضا عليپور امروز در حاشيه برپايي نمايشگاه كشفيات مواد مخدر و برخورد با ارذل و اوباش در غرب تهران ، به خبرنگاران گفت: پس از مرحله اول و دوم طرح افزايش امنيت اجتماعي كه سال گذشته به خصوص در نيمه دوم سال و اسفند به صورت جدي پيگري شد ، بنا شد طرح مالك اشتر نيز با هدف جمع آوري اراذل و اوباش اجرا شود.

وي در خصوص برپايي اين نمايشگاه ، توضيح داد: با اعتراض مردم و كسبه در منطقه آزادي ، آيت الله سعيدي ، نواب و خيابان قزوين ، تعدادي از اراذل و اوباش كه پس از آزادي از زندان مجدد مشكلاتي براي مردم به وجود آورده بودند و موجبات نارضايتي مردم را فراهم كرده بودند ، پليس تهران طرحي را آماده و طي 2 روز گذشته وارد عمل شد و اين افراد را دستگير نمود.

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ گفت: 30 نفر از اين افراد توسط پليس امنيت تهران و با همكاري آگاهي تهران ، مواد مخدر و امداد تهران دستگيرشدند و بنا شده در ملاء عام و در مناطقي كه مبادرت به آزار و اذيت كرده اند به مردم نشان داده شوند.

عليپور اظهار داشت: همچنين به 41 از واحد هاي صنفي كه به نوعي در آلودگي محيط و به عنوان محل هاي مقصد كه مبادرت به مزاحمت براي مردم مي كرده اند اخطار پلمپ داده شده است.

وي با بيان اينكه 6 خانه فساد در اين منطقه منهدم شده است ، گفت: 13 هزار قوطي و شيشه مشروبات الكلي و 17 هزار ديش در اين عمليات كشف شده است .

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ در ادامه گفت : در بحث مواد مخدر نيز همچنين براي اولين بار لابراتوار تهيه و توزيع شيشه شناسايي و متلاشي شد.

عليپور تصريح كرد: طرح مالك اشتر در محدوده آزادي ، قزوين ، نواب و آيت الله سعيدي ، با هدف ارتقاء امنيت مردم اجرا شده است كه در قالب آن برخورد با اراذل و اوباش و تهيه كنندگان مشروبات الكلي ، عرضه كنندگان محصولات ضد فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است.

وي به فعاليت گشت ارشاد اشاره كرد و گفت: گشت ارشاد در حال حاضر سازمان يافته تر شده و قرارگاه و ستاد فرماندهي آن را فعال كرده ايم و در حال حاضر به صورت ستاد در حال فعاليت است.

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ خاطر نشان كرد: در ارتباط با حجاب در مرحله تذكر و ارشادي هستيم و فعاليت گشت تاكنون در مردم بسيار تاثير گذار بوده است.