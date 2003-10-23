ائمه جماعات مساجد استان تهران گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" آيت الله حسين ابراهيمي ، رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد در اين گردهمايي بر ضرورت آگاهي هاي عمومي ائمه جماعات كشور تأكيد كرد وافزود : براي پيشبرد سياستهاي ملي كشور ، لازم است ائمه جماعات كشور ، با اطلاع دقيق و ريشه اي از مسائل ديني ، اخلاقي ، فقهي و اجتماعي ، در جهت سازندگي روح و فكر و در نتيجه زندگي اقشار مختلف جامعه اقدام كنند .

وي تأكيد كرد : مركز رسيدگي به امور مساجد تلاش مي كند براي ارتقاء اطلاعات ائمه جماعات گام هاي مثبتي بردارد و لازم است در كنار اين مركز ، مسوولان كشوري و دولتي نيز بيش از پيش به ائمه جماعات بها داده و زمينه رشد آنان را فراهم آورند .

حجت الاسلام والمسلمين قرائتي ، رئيس ستاد اقامه نماز نيز در سخناني، بر تعامل هرچه بيشتر ائمه جماعات تأكيد كرد و افزود : ائمه جماعات، براي جذب نوجوانان و جوانان به مساجد كشور بايد تلاش و همت بيشتري را صرف نمايند تا شاهد بالندگي و شكوفايي نسل جوان كشور و به موازارت آن ، شاهد رشد كشور باشيم .

وي گفت : لازم است ائمه جماعات با مسائل مبتلا به جوانان به خوبي آشنا بوده و با تأكيد بر علائق و دلبستگي هاي اين قشر از جامعه در سازندگي افكار عمومي تلاش كنند .

حجت الاسلام والمسلمين قرائتي بر نقش و جايگاه جوانان در كشور تأكيد كرد و افزود : ائمه جماعات بايد بي پرده و به طور مستقيم با اين قشر از جامعه در ارتباط بوده و در برطرف كردن مشكلات ، پاسخگويي به پرسشها ، هدايت ، راهنمايي و سامان دهي به افكار آنان ، تلاش كنند .

وي تصريح كرد : بي ترديد اگر ائمه جماعات با جديت و به درستي ، در زمينه كاري خود فعاليت كنند ، بسياري از مشكلات امروز جامعه برطرف شده و از تشتت آراء و پراكندگي افكار ، خبري نخواهد بود و جامعه اي منسجم ، پويا ، خلاق و فهيم خواهيم داشت كه در جهت سعادت ، حركت مي كند .

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