حمايت و تامين رفاه مستضعفان از اهداف اصلي انقلاب است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار نوه امام يكي از اهداف اصلي انقلاب را حمايت از مستضعفين ذكر كرد و گفت: از دغدغه هاي هميشگي امام (س) توجه به مستضعفين بود و اين موضوع به حدي در نظر ايشان مهم بود كه همواره و در همه جا آن را متذكر مي شدند.

فرزند يادگار امام، علت اصلي اين مهم را سهيم بودن مستضعفين در پيروزي انقلاب عنوان كرد وادامه داد: نبايد فراموش كنيم كه بار اصلي انقلاب همواره بر دوش اين قشر از جامعه بوده است.

وي با بيان اين مطلب كه انقلاب به طبقه مستضعف مديون است، تصريح كرد، اگر به فعاليتهاي رفاهي دولت بعد از انقلاب با دقت نگريسته شود، در خواهيم يافت كه نظام نيز تا حدودي توانسته دين خود را به مستضعفين اداء كند.

سيد حسن خميني با ذكر اين مطلب كه هويت هر انقلاب به پديد آورندگان آن وابسته است، تصريح كرد: زنگ خطر براي انقلاب وقتي به صدا درمي آيد كه مسئولين توجهي به مستضعفين نداشته باشند و اگر به اين سمت حركت كنيم، انقلاب آرام آرام از هدف اصلي آن دور خواهد شد.

وي آنگاه كار ارزشمند وزارت رفاه و تعاون را يادآوري و خاطرنشان كرد: نبايد كار مجموعه رفاه را فقط وظيفه ديني واخلاقي دانست: بلكه فعاليت آنها را بايد يكي از مهمترين عوامل پايداري نظام ارزيابي كرد.

نوه امام گفت: از مهمترين وظايف دولت ودر راس آن وزارت رفاه پرداختن به مستضعفين و بهبود وضعيت معيشتي آنها مي باشد و اگر اين مهم را انجام داديم، انقلاب را تضمين كرده ايم.

وي در پايان سخنان خود ابراز اميدواري نمود كه مسئولين وزارت رفاه در تحقق اهدافشان موفق باشند.

در ابتداي اين ديدار، وزير رفاه و تعاون به ارائه گزارشي پيرامون فعاليت هاي اين وزارتخانه پرداخت.

شركت كنندگان در اين مراسم نماز ظهر و عصر را به امامت حجت الاسلام سيد حسن خميني اقامه كردند و ناهار را ميهمان وي بودند.