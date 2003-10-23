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۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۳۸

وزوز گوش يك طرفه زنگ خطري براي وجود تومورهاي گوش داخلي و مغز است

دكتر مسعود متصدي : هر چند شايع ترين علت وزوز گوش يك طرفه مربوط به عفونت هاست اما بيماري هاي داخلي و به ويژه تومور هاي ناحيه " پل مغزي " مي توانند سال ها به صورت وزوز يك طرفه گوش بروز كنند .

       به گزارش خبر نگار علمي خبرگزاري « مهر» ، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران درهشتمين كنگره انجمن جراحان گوش ، گلو ، بيني ، سر وگردن گفت : وزوز گوش يك طرفه زنگ خطري براي وجود تومور هاي ناحيه گوش داخلي ومغز است .
وي افزود : هر چند شايع ترين علت وزوز گوش يك طرفه عفونت هاست اما بيماري هاي داخلي و به ويژه تومور هاي ناحيه " پل مغزي " مي توانند سال ها فقط به صورت وزوز يك طرفه گوش بروز كنند .
وي تومور ها ، بيماري هاي داخلي ، استرس در زندگي را از ديگر عوامل وزوز گوش دانست و گفت :  همچنين پژوهش هاي انجام يافته ، فشار خون را به عنوان يك عامل مهم و تشديد كننده در بروز يا تشديد وزوز گوش مطرح ساخته است .
وي با اشاره به اينكه كم خوني و تنگ شدن ديواره عروق كرونر قلب نيز ازعوامل بروز اين سندرم است ، خاطر نشان ساخت : پژوهش ها نشان مي دهد با درمان بيماران قلبي وزوز گوش نيز از بين مي رود . 
وي افزود : از علل ديگر اين سندرم مي توان به برخي دارو ها ، عوامل روان تني ، عوامل متابوليك ، اختلالات دندان ها و دستگاه شنوايي اشاره كرد . دكتر متصدي تصريح كرد : وزوز گوش معمولا با كاهش شنوايي همراه است و با وجود شيوه هاي مختلف درماني ، هنوز درمان قطعي براي آن صورت نمي گيرد .

 

 

 

کد مطلب 32749

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