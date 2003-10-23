وزوز گوش يك طرفه زنگ خطري براي وجود تومورهاي گوش داخلي و مغز است

به گزارش خبر نگار علمي خبرگزاري « مهر» ، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران درهشتمين كنگره انجمن جراحان گوش ، گلو ، بيني ، سر وگردن گفت : وزوز گوش يك طرفه زنگ خطري براي وجود تومور هاي ناحيه گوش داخلي ومغز است .

وي افزود : هر چند شايع ترين علت وزوز گوش يك طرفه عفونت هاست اما بيماري هاي داخلي و به ويژه تومور هاي ناحيه " پل مغزي " مي توانند سال ها فقط به صورت وزوز يك طرفه گوش بروز كنند .

وي تومور ها ، بيماري هاي داخلي ، استرس در زندگي را از ديگر عوامل وزوز گوش دانست و گفت : همچنين پژوهش هاي انجام يافته ، فشار خون را به عنوان يك عامل مهم و تشديد كننده در بروز يا تشديد وزوز گوش مطرح ساخته است .

وي با اشاره به اينكه كم خوني و تنگ شدن ديواره عروق كرونر قلب نيز ازعوامل بروز اين سندرم است ، خاطر نشان ساخت : پژوهش ها نشان مي دهد با درمان بيماران قلبي وزوز گوش نيز از بين مي رود .

وي افزود : از علل ديگر اين سندرم مي توان به برخي دارو ها ، عوامل روان تني ، عوامل متابوليك ، اختلالات دندان ها و دستگاه شنوايي اشاره كرد . دكتر متصدي تصريح كرد : وزوز گوش معمولا با كاهش شنوايي همراه است و با وجود شيوه هاي مختلف درماني ، هنوز درمان قطعي براي آن صورت نمي گيرد .