هدف از تاسيس سازمان ملل محفوظ داشتن نسل ها از جنگ است

به گزارش خبرگزاري مهر، بخشي از بيانيه وزارت امور خارجه به مناسبت سالروز تاسيس سازمان ملل كه توسط "امير حسين زمان نيا" مدير كل امورسياسي بين الملل وزارت امورخارجه در مراسم بزرگداشت اين روز قرائت شد، به شرح زير است:

"بسيارمورد امتنان است كه سالروز تاسيس سازمان ملل را به همه كساني كه به برقراري جهاني امن تر از طريق اتحاد ملل تلاش مي كنند تبريك بگويم. همچمنين از تلاش هاي مراكز سازمان ملل در تهران سپاسگذاري به عمل مي آيد.

روزملل متحد فرصتي است تا ما به آنچه كرده ايم نگاهي بيفكنيم و به آنچه باقي است نظري بيندازيم. سازمان ملل متحد براي دستيابي به صلح و دوري از جنگ تاسيس شده است و58 سال پيش درچنين روزي يعني24 اكتبر 1945 زماني كه سازمان ملل تاسيس شد، مردمي كه از دو جنگ جهاني رنج برده بودند، با اين شعار كه " ما ملل متحد نسل هاي آينده را از جنگ محفوظ مي داريم ..." به اين سازمان پيوستند. زماني كه بحث حقوق بشر و برابري زن و مرد ازهمه جهات مطرح شد ملل جهان بيش از پيش براي پيوستن به اين سازمان مشتاق شدند.

اهداف سازمان ملل حفظ صلح و امنيت، توسعه روابط دوستانه ميان ملت ها واستقرارهمكاري هاي بين المللي براي حل مسائل جهان و نيز بهبود استانداردهاي زندگي است. براي دستيابي به اين اهداف سازمان ملل تمام ملت ها را گرد هم آورده است و در طول دهه هاي گذشته عهده دار نقش مهمي بوده است.

سازمان ملل با مبارزه با جنگ، گسترش سلاحهاي كشتار جمعي، بيسوادي و فقر به سوي جهاني سراسر صلح گام برداشته است."

وزارت امور خارجه درادامه اهداف اعلاميه هزاره را برشمرده و افزوده است: "جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به تلاش هاي سازمان ملل طرح گفتگوي تمدن ها را مطرح كرد. طرح گفتگوي تمدن ها نشانه احترام ايران به تنوع فرهنگ هاست كه در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و آموزش صورت مي گيرد."

در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است: ايده اصلي گفتگوي تمدن ها گفتگو ست كه از سازمان ملل برگرفته شده است زيرا اين سازمان همواره در راه ساختن جهاني امن تر براي نسل هاي آينده از ابزار گفتگو استفاده كرده است."