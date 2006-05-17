۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۴۱

در ديدار با وزير امور خارجه كشورمان ابراز كرد ،

مخالفت شاه اردن با اعمال زور براي حل پرونده هسته اي ايران

عبدالله دوم شاه اردن امروز درمورد استفاده از زور براي حل پرونده هسته اي ايران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي درديدارجداگانه با منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و عبدالرحمن عطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس، خواستار حل موضوع هسته اي ايران از طريق ديپلماتيك شد.

دفتر شاه اردن دربيانيه اي اعلام كرد: عبدالله درديدار با وزير امورخارجه ايران تاكيد كرد كشورش خواهان حل موضوع هسته اي ايران از راه مسالمت آميز و ديپلماتيك شد.

شاه اردن درعين حال هشدار داد: استفاده از زور منجر به نتايج وخيم ناامني و بي ثباتي درمنطقه مي شود .

دراين بيانيه آمده است:موضع اردن عاري كردن منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي است و داشتن انرژي هسته اي بايد زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد.

وزير امورخارجه ايران هم تاكيد كرد: تهران خواهان دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي است و هرگزبراي دسترسي به بمب اتم تلاش نمي كند.

