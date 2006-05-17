مخالفت شاه اردن با اعمال زور براي حل پرونده هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي درديدارجداگانه با منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و عبدالرحمن عطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس، خواستار حل موضوع هسته اي ايران از طريق ديپلماتيك شد.

دفتر شاه اردن دربيانيه اي اعلام كرد: عبدالله درديدار با وزير امورخارجه ايران تاكيد كرد كشورش خواهان حل موضوع هسته اي ايران از راه مسالمت آميز و ديپلماتيك شد.

شاه اردن درعين حال هشدار داد: استفاده از زور منجر به نتايج وخيم ناامني و بي ثباتي درمنطقه مي شود .

دراين بيانيه آمده است:موضع اردن عاري كردن منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي است و داشتن انرژي هسته اي بايد زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد.

وزير امورخارجه ايران هم تاكيد كرد: تهران خواهان دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي است و هرگزبراي دسترسي به بمب اتم تلاش نمي كند.