گراني پروتز در مراكز كاشت حلزون، ناشنوايان را با مشكل روبرو كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر مسعود متصدي متخصص گوش ، گلو و بيني روز پنجشنبه در حاشيه هشتمين كنگره انجمن علمي جراحان گوش، گلو، بيني، سر و گردن ايران با اعلام اين مطلب افزود: پروتزهاي به كار رفته براي كاشت حلزون شنوايي در داخل كشور توليد نمي شود و به قيمت 18 ميليون دلار از خارج وارد مي شود."

وي با اشاره به اينكه پروتزهاي كاشت حلزون شنوايي در تعهد بيمه ها نيست، خاطر نشان كرد: در حال حاضر هيات امناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با پرداخت قيمت پروتزها تا حدي مشكلات ناشنوايان متقاضي كاشت حلزون شنوايي را حل مي كنند، اما تعداد متقاضيان در ليست انتظار بيشتر از تعداد پروتزهاي خريداري شده در اين دو مركز است.

دكتر متصدي گفت:" در حال حاضر تنها دو مركز دولتي نسبت به كاشت حلزون شنوايي اقدام مي كنند.

وي بهترين سن كاشت حلزون گوش را قبل از 18ماهگي دانست و ياد آور شد: با افزايش سن كودك، نتيجه به دست آمده ، از مطلوبيت كمتري برخوردار خواهد بود.

عضو كميته علمي هشتيمن كنگره جراحان گوش، گلو و بيني افزود: افرادي كه مشكل شنوايي داشته و قادر به استفاده از سمعك نيستند، كانيداي عمل كاشت حلزون هستند.

وي گفت: بررسي شنوايي كودكان از بدو تولد ضروري بوده و بايد در اين زمينه برنامه ريزي هاي خاص درماني در سطح كشور انجام پذيرد.

دكتر متصدي اضافه كرد: با وجود گذشت بيش از ده سال از عمل كاشت حلزون در كشور، هنوز بيماراني كه مشكل شنوايي دارند، براي اقدامات درماني به پزشك دير مراجعه مي كنند.

وي در پايان تصريح كرد: ضروري است، مادراني كه به شنوايي كودك خود مشكوك هستند، هر چه سريع تر براي انجام معاينات لازم به پزشك متخصص مراجعه كنند.

گفتني است، " هشتمين كنگره انجمن علمي جراحان گوش، گلو و بيني و سر و گردن ايران" كه روز دوشنبه 28 مهرماه با حضور بيش از يك هزار پزشك متخصص داخلي و خارجي در سالن همايش هاي بيمارستان ميلاد گشايش يافت تا روز جمعه دوم آبان ماه به كار خود ادامه مي دهد.

در اين كنگره كه به همت انجمن علمي جراحان گوش، گلو، بيني و سر و گردن ايران برگزار شده است، آخرين دستاوردها در زمينه جراحي گوش، گلو، بيني، قائده جمجمه، حنجره، تيروئيد و ... ارايه مي شود.