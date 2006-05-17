دست در دست هم يك كشور نمونه اسلامي برپا مي كنيم / مخالفين دستيابي ما به انرژي هسته اي خود را بالاتر از قانون مي دانند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان مركزي، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در آخرين ديدار مردمي خود در روز اول سفر به استان مركزي در اجتماع پرشور مردم دليجان مردم اين شهر را مومن، فداكار، خوش خلق و شهيد پرور دانست و با اشاره به نامگذاري سال 85 به نام سال پيامبر اعظم (ص) اظهار داشت: امسال سال مجاهدت و مقاومت است چرا كه قطعا بدون توحيد سعادت، خداپرستي و عدالت وجود نخواهد داشت.

وي افزود: تنازعات و مشكلات امروز بشريت به دليل فاصله گرفتن بعضي ها از تعاليم انبياء و تنها در سايه توحيد است كه آرامش و صلح حقيقي ايجاد خواهد شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ما امروز ملتي مقتدر، شجاع و پيروز است، ادامه داد: ملت ايران به خاطر موحد بودنش به الگوي عدالت، براي ساير ملتها تبديل شده و همواره ضمن آنكه خود صلح طلب و قانون مدار بوده بلكه صلح و عدالت را براي همه ملتها مي خواسته است.

رئيس جمهور با اشاره به مسائل بين المللي و اينكه ايران حتي ذره اي از قوانين تخلف نكرده است اظهار داشت: مخالفين دستيابي كشورمان به انرژي هسته اي خود را بالاتر از قانون مي دانند و قطعا خروج از قانون و زورگويي سبب بروز آسيب به خود آنان خواهد شد. پس بهتر است براي خودشان زحمت درست نكنند و به حق ملت ايران اعتراف كنند كه اين تنها راه آنهاست.

احمدي نژاد در حاليكه مردم خونگرم دليجان با فريادهاي " انرژي هسته اي حق مسلم ماست" وي را مورد حمايت قرار مي دادند گفت: همه ملل آزاده دنيا حامي ملت ما در اين راه هستند كه ما اهل ظلم و تجاوز نيستيم اما سرسوزني زير بار ظلم و تجاوز نخواهيم رفت.

وي افزود: بايد دست در دست هم يك كشور نمونه اسلامي برپا كنيم و در اين راه چشم انداز مشخص است اما بايد با جمع كردن توانمان به سمت قله برويم.

رئيس جمهور با بيان اينكه اميدواريم اخبار دولت باعث اميدواري مردم اين استان گردد خاطرنشان كرد: پيش مصوبات جلسه هيات دولت با كار كارشناسي از قبل آماده شده كه در جلسه شب آينده هيات دولت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

رئيس جمهور در پايان تاسيس يك سالن مجهز ورزشي مخصوص زنان، احداث مركز آموزش فني و حرفه اي بانوان، بودجه كمكي به شهرداري و حمايت از كشاورزي و دامداري روستايي را ازجمله برخي تصميمات دولت براي شهرستان دليجان عنوان كرد.