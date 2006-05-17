آمريكا خواستار تجديد نظر هند در روابط با ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري پي تي آي هند، برنز اعلام كرد : موضوع مهم درباره ايران مسئله نحوه رفتار با موضوع هسته اي اين كشور است .

وي در سخنراني خود تحت عنوان" روابط هند- آمريكا: همكاري و شراكت جهاني" افزود: من به مقامات هندي گفته ام كه بر همان اساسي كه ما درباره تمام متحدينمان از جمله ژاپن و اتحاديه اروپا قضاوت مي كنيم درباره هند نيز قضاوت خواهيم كرد.

برنز كه در مؤسسه صلح كارنگي سخنراني مي كرد گفت: آنها( اروپائي ها) با ايران روابط عادي دارند و ژاپن هم از چنين وضعيتي برخوردار است بنابراين ايراني ها توجهشان به دهلي نو است و هند تنها كشوري در جهان است كه به ايران نزديك است و فكر مي كنم اين اشتباه خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به گزارش چندي پيش رسانه ها درباره اقدام هند در آموزش برخي از پرسنل نيروي دريايي ايران گفت:هند به ما گفته است كه با ايران روابط بازرگاني در امور دفاعي ندارند و افراد داخل كشتي - كه در بنادر آنها پهلو گرفته بود- افراد مهمي نبودند و كشتي ها حامل نوجوانان و كارآموزان ايراني بوده است.

وي همچنين با اشاره به راي مثبت هند به عنوان يك كشور عضو جنبش عدم تعهد در خصوص گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت گفت: آنچه كه براي ما مهم است رفتار با مسئله هسته اي ايران است هند در 23 سپتامبر(اول مهر سال گذشته) از دايره جنبش عدم تعهد خارج شده است.

وي گفت: منصفانه است كه با توجه به رويكرد هند در آژانس درباره رفتار دهلي نو قضاوت كنيم و اين براي آمريكائي ها مهم است كه بدانند كه آيا دوستان ما از ايران حمايت مي كنند يا مخالف برنامه هاي هسته اي اين كشور هستند.