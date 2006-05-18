حضور رهبران اديان غير مسلمان در هجدمين سالگرد ارتحال امام خميني (ره )

محمد رضا موحدي كرماني در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در مشهد، اظهار داشت: حفظ انقلاب و دستاوردهاي آن همچنين انتقال فرهنگ انقلاب اسلامي از بركات برگزاري مراسم بزرگداشت امام خميني است تا به جهان بفهمانيم كه با چه هدفي انقلاب كرديم و در حفظ و تداوم , آن نيز كوشا هستيم .

وي افزود: امسال به دليل حساسيت هاي پيش آمده مراسم بايد گسترده تر و با حضور افراد مختلف از جمله اقليتهاي مقيم ايران برگزار شود .

معاون امور مجلس و استانهاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با اشاره به نقش اين شورا در جامعه، گفت : شوراهاي تبليغات بايد به گونه اي عمل كنند كه تمام افراد كه در خط و مسير انقلاب هستند را تحت پوشش خود قراردهند .

موحدي كرماني ادامه داد: سال گذشته براي برگزاري مراسم ارتحال در استانها 15 ميليون اختصاص مي يافت ولي امسال در دولت جديد اين مبلغ به 25 ميليون افزايش يافته است .

دبير هشتمين همايش مسئولان شوراهاي هماهنگي تبليغات اسلامي استانهاي كشورخاطر نشان كرد: در دولت جديد بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته بالغ بر 50 درصد افزايش داشته است .

موحدي كرماني مهمترين هدف از برگزاري همايش مذكور را بهره گيري از تجربيات و نظرات مسئولان تبليغات استانها عنوان كرد و افزود : براي ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي , اجرائي , امنيتي , انتظامي و خدمت رساني اساسنامه اي تهيه شده و تقديم مجلس شده است .