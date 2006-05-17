مراكز امداد رساني شهر تهران مقاوم سازي مي شود

دكتر محمد باقر قاليباف در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با تاكيد بر ضرورت مقاوم سازي مراكز امداد رساني شهر تهران به منظور آمادگي در مواقع بحران ، تصريح كرد: از آنجا كه مراكز امداد رساني همچون ساختمان مراكز اورژانس ، بيمارستانها و آتش نشاني جزء نخستين مراكزي هستند كه در مواقع بحران بايد به شهروندان آسيب ديده خدمت رساني كنند ، بنابراين مقاوم سازي اين مراكز به جهت اهميت آن در دستور كار شهرداري تهران قرار دارد.

وي با تاكيد بر نقش آموزش همگاني به شهروندان در جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه براي آمادگي در مواقع بحران ، تصريح كرد: در همين راستا تا پايان سال جاري تمام سوله هاي نيمه كاره بحران در مناطق مختلف شهر تكميل خواهد شد.



