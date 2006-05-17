عينك هاي آفتابي بسيار تيره موجب آسيب سلولهاي چشم مي شود

رئيس انجمن بينايي سنجي( اپتومتري) ايران با توجه به ضرورت استفاده از عينك آفتابي در فضاي باز ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: بزرگ شدن بيش از حد مردمك چشم موجب وارد شدن نورهاي اضافي به چشم شده و موجب آسيب رساندن به سلولهاي چشم و اختلال مي شود.

دكتر عباس عظيمي خراساني با تاكيد بر اينكه نبايد از هر عينك آفتابي استفاده كرد ، چون مي تواند به چشم آسيب وارد كند ، در مورد ويژگي هاي عينك آفتابي استاندارد گفت: عينك آفتابي بايد به گونه اي باشد كه استفاده از آن تغييري را بر روي تصاوير اجسام وارد نكند.

وي افزود: استفاده از عينك آفتابي نبايد موجب كوچك ، بزرگ يا مواج شدن اجسام قابل مشاهده شود. همچنين ميزان تيره بودن عينك نبايد به گونه اي باشد كه نور را به شدت كاهش دهد.

خراساني ادامه داد: همچنين با استفاده از اين نوع عينكهاي آفتابي نبايد اجسام در حالت سكون ، متحرك مشاهده شده و تغيير مكان بدهد و نبايد از عينك هاي آفتابي با رنگ سبز و قرمز استفاده كرد.

رئيس انجمن بينايي سنجي ( اپتومتري) ايران گفت: سازمان دانشگاه استاندارد ايران با كمك دانشگاه علوم پزشكي اردبيل توانسته برخي شيشه هاي عينك آفتابي را به حد استاندارد برساند ، به گونه اي كه اين عينك ها داراي علامت استاندارد است كه البته اين طرح قرار است به صورت نهايي تحت كنترل قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بينايي سنج ها بهترين مشاوران براي تعيين نوع عينك هاي آفتابي هستند ، گفت: استفاده از عينكهاي آفتابي از نوع شيشه يا پلاستيكي در صورتي كه ويژگي لازم را داشته باشند ، مطلوب است و بهترين رنگ عينك آفتابي براي زنان قهوه اي و براي مردان خاكستري است ، چون اين رنگها با سلولهاي چشمي زنان و مردان هماهنگ تر است.



