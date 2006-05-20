آمريكا و اروپا نبايد خود را قاضي و ايران را متهم بدانند / لحن غرب در برخورد با كشور مستقلي چون ايران مناسب نيست

چندي پيش پروفسور "احمد صدري" استاد دانشگاه "ليك فارست " به همراه 200تن از انديمشندان آمريكايي با ارسال نامه اي به كاخ سفيد و دولت بوش، مخالفت خود را با اعمال زور عليه ايران اعلام كردند و از جرج بوش رئيس جمهور خواستند تا با دولت ايران به گفتگوي رو در رو بپردازد.

امضا كنندگان و حاميان اين نامه كه از گروه هاي مختلف و همچنين متخصصين پرآوازه در امور مسائل خاورميانه از سراسر جهان و همچنين مقامات دولتهاي سابق آمريكا و روزنامه نگاران هستند در نامه خود آورده اند:"از آنجائيكه آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ دليل و مدركي درباره تحقيقات هسته اي (براي امور نظامي) يا هيچگونه انحرافي در برنامه هاي هسته اي ايران به سمت تسليحات پيدا نكرده اند ، لذا بايد تكنولوژي دو منظوره در گفتگوهاي رو در رو مورد بررسي قرار گيرد".

پروفسور "خوان كول" ،"چارلزباتر ورث"، "ريچارد فالك"، يرواند آبراهاميان"، "احمد صدري" و "نوام چامسكي" از امضاء كنندگان و حاميان اين نامه و مخالفين اقدام نظامي آمريكا عليه ايران بودند.

پروفسور احمد صدري از امضا كنندگان اين نامه با برپايي كنفرانسي خبري در واشنگتن درباره موضع خود اظهار داشت كه اين(حمله به ايران) اشتباهي خواهد بود كه آمريكا پيشتر آن را در زمينه عراق مرتكب شده بود و ما مي گوئيم كه دوباره آن را انجام ندهد.

در همين پروفسور صدري در گفتگو با "مهر" درباره اين نامه اظهار داشت : " احساسات ضد جنگ در آمريكا نسبتاً قوي است و ما در تلاش بوديم تا با ارسال نامه اي به كاخ سفيد اين احساسات را بيدار كنيم ".

صدري گفت : " به علت حمله به عراق و افغانستان و همچنين نتايج اسفبار آن و اوضاع بد عراق امروز افكار عمومي نسبت به جنگ بسيار ديد منفي دارد و ما در تلاش بوديم تا از اين زمينه هاي منفي استفاده كنيم".

اين استاد دانشگاه آمريكايي افزود :" دولت بوش و نومحافظه كاراني كه دولت وي را تشكيل مي دهند در ابتداي حمله به عراق دروغ هاي بسياري به مردم آمريكا گفتند و مردم آمريكا در شرايط خشم آلود از حادثه 11 سپتامبر و ترسهايي كه در آن زمان وجود داشت به دولت هاي خود اعتماد كردند و امروز اعتماد آنها آسيب ديده و دچار نقصان شده است و اكنون فضاي مناسبي است براي كساني است كه با جنگ بصورت اصولي مخالف هستند و به ويژه جنگ هايي كه دولت بوش به راه انداخته مخالفت آنها را با سياست دولت آمريكا بر انگيخته است".

استاد دانشگاه بلك فارست ابراز اميدواري كرد كه گروه متخصصان خاورميانه با نوشتن اين نامه در آن فضا بتوانند مؤثر باشند و بر اين عقيده است كه در اين فضاي ضد جنگ اين امر ميسر خواهد شد.

وي همچنين بر اين باور است كه در نهايت بهترين راه براي خروج از بحران مذاكره ، گفتگو و سازش است . وي البته بر اين باور است كه دولت هاي اروپا و آمريكا در رابطه با ايران لحن مناسبي اتخاذ نمي كنند و آنها بيشتر خود را در صندلي قاضي و ايران را در صندلي متهم مي نشانند كه اين اقدام كمكي به حل مشكل نمي كند.

وي افزود: اين كشورها(آمريكا و اروپا) بايد لحن خود را نسبت به ايران تغيير دهند و اين لحن آنها براي مناسبات بين الملل مفيد نيست ، ايران كشور مستقلي است و اين شيوه صحبت كردن با يك كشور مي تواند اثري منفي برجاي گذارد.

پروفسور صدري اضافه كرد : " لحن مناسب بايد از سوي همه طرف ها در پيش گرفته شود و براي خروج از وضعيت قطعاً راه حلي غير نظامي لازم است ".

وي بار ديگر با اشاره به نامه ارسالي روشنفكران آمريكايي به كاخ سفيد گفت كه اين نامه از سوي متخصصين خاورميانه نوشته شده است و سفير سابق آمريكا در دوره نيكسون "جيمز اكين" يكي ديگر از افرادي است كه نامه را امضا كرده است.

اين كارشناس مسائل بين الملل علاوه بر امضا كنندگان نامه به پشتيبانان اين نامه اشاره كرد و افزود: علاوه بر كساني كه آن را امضا كرده اند كه افراد بسيار ديگري نيز در سراسر جهان نامه را تائيد و مورد پشتيباني قرار داده اند.