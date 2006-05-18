۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۳۲

اولين فينال ليگ باشگاههاي غرب آسيا ؛

تيم بسكتبال صباباتري مقابل ساجس لبنان به برتري دست يافت

اگرچه ساجس لبنان حريف صباباتري در اولين بازي فينال از مجموع پنج بازي مغرورانه وارد ميدان شد اما نهايتا اين صبا باتري بود كه 80 بر 78 در لحظات پاياني نتيجه را به نفع خود رقم زد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين بازي عصر ديروز در تالار بسكتبال آزادي در حضور 1500 تماشاچي و با قضاوت اوغلوو بادرام از تركيه و نظارت الرشيد از سوريه برگزار شد كه در كوارتر اول دو تيم در امتياز 25 به تساوي رسيدند، كوارتر دوم و سوم را 21 بر 19 و 31 بر 21 ساجس به نفع خود رقم زد اما كوارتر چهارم را صبا باتري 24 بر 19 به نفع خود پايان داد تا در نهايت پيروز ميدان باشد. بازي دوم و سوم اين دو تيم به ترتيب اول و سوم خرداد ماه در لبنان خواهد بود.

« راس » مربي ساجس و نادي خطيب بازيكن اين تيم در پايان بازي به قضاوت داوران معترض بودند هر چند كه دو داور قضاوتي بسيار متعادل را از خود بروز دادند.

سرپرست صبا باتري : همه تا آخرين لحظه تلاش كردند.

نصرالله معيني سرپرست تيم صبا باتري در پايان بازي گفت : دليل پيروزي صبا اين بود كه همه بازيكنان تا ثانيه هاي پاياني تمام تلاش خود را كردند و هرگزكم نياوردند كمك كادر فني و تماشاچيان هم مزدي برعلت شد تا در واپسين لحظات اين تيم را ببريم.

امتياز آورترينها
آندره پيتس ازصبا باتري و نادي خطيب از ساجس پرامتيازترين بازيكنان اولين فينال ليگ باشگاههاي غرب آسيا بودند. آندره پيتس و نادي خطيب هر كدام 28 امتياز كسب كردند، ژوزف كارت با 22 امتياز در رده بعدي قرار گرفت، سيمس و وارد از ساجس 19 و 18 امتياز كسب كردند.

