تيم بسكتبال صباباتري مقابل ساجس لبنان به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" اين بازي عصر ديروز در تالار بسكتبال آزادي در حضور 1500 تماشاچي و با قضاوت اوغلوو بادرام از تركيه و نظارت الرشيد از سوريه برگزار شد كه در كوارتر اول دو تيم در امتياز 25 به تساوي رسيدند، كوارتر دوم و سوم را 21 بر 19 و 31 بر 21 ساجس به نفع خود رقم زد اما كوارتر چهارم را صبا باتري 24 بر 19 به نفع خود پايان داد تا در نهايت پيروز ميدان باشد. بازي دوم و سوم اين دو تيم به ترتيب اول و سوم خرداد ماه در لبنان خواهد بود.

« راس » مربي ساجس و نادي خطيب بازيكن اين تيم در پايان بازي به قضاوت داوران معترض بودند هر چند كه دو داور قضاوتي بسيار متعادل را از خود بروز دادند.

سرپرست صبا باتري : همه تا آخرين لحظه تلاش كردند.

نصرالله معيني سرپرست تيم صبا باتري در پايان بازي گفت : دليل پيروزي صبا اين بود كه همه بازيكنان تا ثانيه هاي پاياني تمام تلاش خود را كردند و هرگزكم نياوردند كمك كادر فني و تماشاچيان هم مزدي برعلت شد تا در واپسين لحظات اين تيم را ببريم.

امتياز آورترينها

آندره پيتس ازصبا باتري و نادي خطيب از ساجس پرامتيازترين بازيكنان اولين فينال ليگ باشگاههاي غرب آسيا بودند. آندره پيتس و نادي خطيب هر كدام 28 امتياز كسب كردند، ژوزف كارت با 22 امتياز در رده بعدي قرار گرفت، سيمس و وارد از ساجس 19 و 18 امتياز كسب كردند.