به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي در اين ديدار با ابلاغ سلام هاي معاون اول رئيس جمهور ايران اظهار داشت: خوشبختانه روابط دو كشور خوب و متين بوده و رايزني هاي احمدي نژاد و ملك عبدالله در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك فصل جديدي از مناسبات دو كشور را گشود.

وزير خارجه در خصوص وضعيت فعلي مناسبات دو كشور اظهار داشت: ما پيشرفت و عزت اردن را پيشرفت و عزت خودمان مي دانيم و پيشرفت و توسعه ايران را متعلق به تمامي كشورهاي اسلامي مي دانيم. ما در برنامه بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران طرحهاي متعددي در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشترك داريم.

به نظر ما، ميزان كنوني 60 ميليون دلاري حجم مبادلات تجاري فيمابين عدد مناسبي نيست . احمدي نژاد دستورات موكدي براي توسعه مناسبات با اردن را صادر كرده اند. اولويت دولت جمهوري اسلامي ايران تامين كالاهاي مورد نياز خود از كشورهاي اسلامي مي باشد و متقابلا آمادگي دارد كالاهاي صنعتي و خدمات فني مهندسي مورد نياز اردن را تامين نمايد.

متكي با اشاره به ضرورت روان سازي مراودات دو كشور اظهار داشت: امضاي موافقتنامه تعرفه هاي گمركي و ايجاد تسهيلات رواديد براي تجار و شركتهاي ايراني و فعال سازي گردشگري و تبادل توريسم و زوار بين دو كشور در چارچوب خدمات خاص بويژه راه اندازي پروازهاي چارتر همگي از جمله مولفه هايي بوده كه مي تواند مناسبات دو كشور را به حجم دوبرابر ظرفيت كنوني ارتقاء بخشد.

متكي در خصوص عراق اظهار داشت: ايران و اردن به عنوان دو همسايه عراق مي توانند نقش بزرگ و شايسته اي در تحقق ثبات و امنيت عراق ايفاء نمايند.

وزير خارجه كشورمان در خصوص فلسطين تصريح كرد مردم فلسطين پس از ساليان دراز تحمل مشكلات و تبعيدها و تجاوزات مكرر رژيم صهيونيستي در حال حاضر نياز به مساعدتهاي تمامي كشورهاي اسلامي دارند. جايگاه اردن براي فلسطين همواره جايگاه مهم و حياتي بوده است. ما اميدواريم مساعدتهاي اردن به فلسطينيان همچنان ادامه يابد.

معروف بخيت نخست وزير اردن نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از پيشرفت روابط اظهار داشت: روند روابط دو كشور خوب و رضايت بخش و رو به پيشرفت است. ديدارهاي دكتر احمدي نژاد با ملك عبدالله مرحله جديدي از مناسبات بين دو كشور را فراهم ساخت. ما احترام زايدالوصفي براي ملت ايران قائليم ما همواره پيشرفت و موفقيت ايران را مي خواهيم و آمادگي توسعه مناسبات در زمينه هاي اقتصادي، تجاري و ديگر زمينه ها را داريم.

نخست وزير اردن با ابراز خشنودي از ديدگاه مشترك دو كشور افزود: ما ايران را ذخيره استراتژيك كشورهاي اسلامي مي دانيم و پيوندهاي دو كشور مي تواند منافع فراواني براي دو ملت به ارمغان آورد. ما با افزايش حجم مناسبات اقتصادي به دو برابر طي يكسال آينده موافقيم.

وي در پايان تاكيد كرد: رايزني هاي وزراي خارجه دو كشور اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا زمينه ها و سازوكارهاي رسيدن به اين هدف را محقق سازد. از سوي ما زمان برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي پيشنهاد شده است. ما آمادگي داريم تا از طريق كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور زمينه هاي فعال سازي همكاري هاي اقتصادي را عملي سازد.