بوش خود را ژاندارم و مسول برقراري امنيت توصيف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر، رييس جمهوري آمريكا درحين سخنراني در پارلمان استراليا، خود را ژاندارم و پليس خواند و گفت من مسوول برقراري امنيت هستم .براساس اين گزارش ، زماني كه بوش ازاقدام خود در حمله به عراق سرسختانه دفاع مي كرد، طرفداران حزب" سبز" پارلمان استراليا نسبت وي خشمگين شدند و دو بار سخنانش را قطع كردند و برخي هم در اعتراض به سخنانش ، پارلمان را ترك نمودند .

بوش ادعا كرد: هم پيمانان دولت آمريكا كه تلاش كردند تا در صفي واحد و دوشادوش اين كشور در دو جنگ جهاني و در جنگ با ويتنام مبارزه كنند، امروز براي كمك به برقراري صلح در سراسر منطقه اقيانوس آرام مسئولند .

رييس جمهوري آمريكا با اشاره انفجار سال گذشته درجزيره بالي اندونزي در12 اكتبر كه به كشته شدن 202 تن شد، ادعا كرد: ما دركنار ديگر كشورهاي جهان ازجمله استراليا همچنان به مبارزه با تروريسم ادامه مي دهيم .گفتني است، درانفجار بالي دستكم 88 استراليايي كشته شدند .

بوش درجريان جلسه مشترك پارلمان استراليا دركانبيرا مدعي شد: آمريكا و استراليا و كشورهاي ديگر با حمله به عراق، خطرات زيادي را از منطقه دفع كردند ودرهمان حال زمان بروز فاجعه انساني و برخي خطرات دور كردند .

هنگامي كه بوش درحالي سخنراني در پارلمان استراليا بود و از حمله كشورش به عراق به بهانه "مبارزه با تروريسم" دفاع مي كرد، هزاران استراليايي در مقابل پارلمان اين كشور تجمع كردند و سياست جنگ طلبانه وي را محكوم كردند .

به گزارش رويتر، رييس جمهوري آمريكا پس از ديدار و گفتگو با مقامات استراليايي درحالي به سفر شش روزه آسيايي خود پايان داد كه هزاران نفر از مردم استراليا دراعتراض سياست جنگ طلبانه اش تظاهرات كردند و خواستار خروج وي از كشورشان شده بودند.

همزمان با ديداريك روزه بوش از استراليا، ماموران پليس استراليا تدابير شديد امنيتي را در شهر سيدني و ديگر شهرها به اجرا گذاشتند .شب گذشته پليس استراليا دستور گرفته بود،هواپيماهايي راكه بدون اجازه به پرواز درآيند، هدف قرار دهد .

امروز درپي درگيري ماموران پليس استراليا با تظاهركنندگان 5 شهروند استراليايي دستگير شدند .بيش از دوهزار تظاهركننده استراليايي با تجمع درمقابل پارلمان اين كشور شعارهايي ضد آمريكايي سردادند و سياست جنگ طلبانه جرج بوش را محكوم كردند .

بيش از هزار نيروي ويژه امنيتي استراليايي در كانبيرا امروز به دنبال ترس ازوقوع حمله احتمالي به بوش، مسووليت حفاظت از جان وي و هيات 650 نفره آمريكايي را به عهده گرفتند . گفتني است اين نخستين ديدار رسمي جرج بوش به استراليا از سال 1996 است .