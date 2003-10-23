صدها عراقي خواستار آزادي سه زن عراقي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صدها عراقي امروز پنج شنبه و در دومين روز متوالي دراعتراض به ادامه بازداشت سه زن عراقي در مقابل پايگاه الحبانيه نظاميان آمريكايي واقع در 90كيلومتري غرب بغداد تظاهرات اعتراض آميزي را برگزار كرده و خواستار آزادي اين بازداشت شدگان شدند.

اين سه زن چهار روز پيش در بغداد و به جاي همسران خود كه متهم به مشاركت در حملات عليه اشغالگران آمريكايي بودند، بازداشت شدند.

تظاهرات كنندگان كه اكثرا از روستاي الخالديه واقع در شمال عراق بودند با انتقاد شديد ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق به دليل سكوت در اين زمينه وعليه نظاميان آمريكايي شعار دادند.

بالگردهاي اشغالگران آمريكايي با پرواز بر فضاي محل تظاهرات به همراه نظاميان آمريكايي به دنبال كنترل اين تظاهرات اعتراض آميز بودند.