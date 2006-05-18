به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از زيباكنار، برگزيدگان آثار برتر پژوهش به اين ترتيب معرفي شدند: "آيه هاي زندگي" حسين اسكندري رتبه اول، "طب كوهستان" فريدون حلبچي رتبه دوم و "پرخاشگري بازيكنان فوتبال" محمدمهدي رحمتي رتبه سوم.

طرح هاي برگزيده بخش پژوهش به منصوره صابري رتبه اول براي طرح برنامه "بازي و اسباب بازي"، محمدحسن معينيان رتبه دوم براي طرح برنامه "نور هدايت" و سعيد يوسفي رتبه سوم براي طرح برنامه "نيم نگاه" تعلق گرفت.

همچنين 37 عنوان مقاله به دبيرخانه بخش پژوهش هفتمين جشنواره بين المللي توليدات راديو ارسال شد و در دو مرحله مورد داوري قرار گرفت. مقاله "بحران و مديريت بحران در رسانه و جامعه" نوشته حميدرضا خزايي رتبه اول را كسب كرد. رتبه دوم اين بخش به عهديه دورانديش نويسنده مقاله "راديو و هدايت اجتماعي" تعلق گرفت و مقاله "برنامه ريزي در راديو" نوشته فاطمه شيرين رتبه سوم را از آن خود كرد.

در بخش پايان نامه هفت اثر به دبيرخانه بخش پژوهش ارائه شد. پايان نامه "آرشيو صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران" اثر گيتي كاوه، پايان نامه "ميزان استفاده و اعتماد شنوندگان در راديو" اثر محمدصالح حجت الاسلامي و پايان نامه "تاثير تكنولوژي IT بر راديو" اثر عادل صادقي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.