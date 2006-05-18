تاكيد كميسيون اصل نود مجلس بر اجراي يك مصوبه/ بازگشت به كار و اعاده حيثيت از سردار فرهاد نظري

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فرهاد نظري اين روزها براي پيگيري شكايت خود از سيد محمد خاتمي و برخي اعضاي دولت او، به مجلس شوراي اسلامي رفت و آمد مي كند تا از خود و همكارانش اعاده حيثيت نمايد.

وي پس ازتبرئه در دادگاه رسيدگي به حوادث 18 تير 1378، شكايتي را تقديم كميسيون اصل 90 كرد تا عملكرد دولت اصلاحات در آن حادثه بررسي شود.

علي عسگري نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در اين زمينه به خبرنگار "مهر" گفت: مسئولان اين كميسيون تاكيد دارند كه سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق به عنوان رئيس شورايعالي امنيت ملي وقت و همچنين برخي اعضاي دولت گذشته، بايد درباره مسائل مربوط به حوادث مذكور و اتهاماتي كه به سردار فرهاد نظري وارد كرده اند، پاسخگو باشند.

وي افزود: با آغاز كار مجلس هفتم بررسي شكايت فرمانده سابق انتظامي تهران از رئيس جمهوري سابق آغازشد و خاتمي ضمن پذيرش حقانيت و مظلوميت سردارنظري دستور داد از وي اعاده حيثيت شود، ولي برخي دولتمردان دوم خردادي مانع از بازگشت به كار اين فرمانده شدند.

نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس افزود: با آغاز كار دولت جديد، اين كميسيون رسما از " دكتر احمدي نژاد" خواست كه حقوق مادي و معنوي سردار نظري را استيفا كند و رفت و آمدهاي فرمانده سابق انتظامي تهران بزرگ به مجلس براي پيگيري اجراي مصوبه كميسيون است.

از عسگري سئوال شد آيا شكايت جديدي در اين زمينه مطرح شده كه كميسيون مشغول بررسي آن باشد، كه وي پاسخ داد: نياز به طرح شكايت مجدد نيست و تاكيد ما نيز بر اجراي راي قبلي كميسيون اصل نود است.

نظري كه از جانبازان 70 درصد است، هنگام خروج از پارلمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعيت فعلي خود، با تاكيد برعدم وابستگي به جناح ها و گروه هاي سياسي كشورگفت: اكنون به عنوان يك خدمتگذار نظام كه از مسئوليت گذشته عزل شده، خانه نشين هستم.

فرهاد نظري پيش ازاين كتابي مستند با عنوان "براي تاريخ" درباره حوادث 18 تير 1378 در كوي دانشگاه منتشركرد كه تا كنون 150 هزار جلد آن به فروش رفته و شمارگان چاپ آن در آستانه سالگرد حوادث كوي دانشگاه به 46 مرحله رسيده است.

وي بارها تاكيد كرده كه خواستار مناظره با رئيس جمهور سابق در خصوص مسائل مربوط به اين حادثه است.