نشست قریب الوقوع گروه 1+5 درباره ایران در پاریس / نماینده چین : تلاشهایی برای ترغیب ایرانی ها به انجام مذاکره در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کشورهای عضو 1+5 هفته آینده دورهم می آیند تا درباره برنامه هسته ای ایران و راههای متقاعد کردن تهران برای توقف فعالیت های هسته ای خود رایزنی کنند.

"لیو زنمین" سفیر چین در سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب گفت : هدف از برگزاری این نشست که احتمالا در پاریس برگزار می‌شود، بررسی دیدگاهها درباره جبهه گیری این کشورها در قبال آغاز و انجام مذاکرات بیشتر با ایران و اقدامات شورای امنیت در برابر ایران در صورت شکست مذاکرات خواهد بود.



لیو افزود : فکر می‌کنم تلاش‌هایی به منظور ترغیب ایرانی ها به انجام مذاکره در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مدیران سیاسی شش کشورازطریق کانال‌های مختلف درحال مشورت هستند، افزود: فکر می‌کنم شش کشور تا پایان ماه نشستی را در سطح کارشناسی داشته باشند.

در همین رابطه برخی دیپلماتهای غربی اظهار داشتند: هرگونه اقدام درباره ایران ممکن است تا پس از نشست گروه هشت کشور صنعتی جهان در آلمان که قرار است ششم تا هشتم ماه ژوئن ( 16 تا 18 خرداد ) برگزار شود، به تاخیر بیفتد.

در همین حال، "جونز پاری" سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد گفت : گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تعجب ‌آور نبود.

وی با مشروط کردن انجام گفتگو با ایران به تسلیم این کشور در برابر خواسته های زیاده خواهانه شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم افزود: ما از ایران انتظار داریم به تعهداتش عمل کند! ما خواستار روابط بهتر، جدید و بهبود یافته با ایران هستیم، اما این مسئله نیازمند عمل به درخواست‌های شورای امنیت از سوی ایران است ؛ اگر ایران این کار را انجام دهد، مذاکرات آغاز می‌شود.

درگزارش "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس که عصرچهارشنبه 2 خرداد در وین منتشر شد، هرچند بار دیگر بر نبود نشانه ای دال بر ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران تاکید شده است، اما در آن ادعا شده است:" ایران فعالیتهای مربوط به غنی سازی را( همانطور که از سوی شورای امنیت درخواست شده) تعلیق نکرده و بنابراین در همکاری با بازرسان آژانس که برای ارائه تضمین درباره ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مورد نیاز است، شکست خورده است."