نشست قریب الوقوع گروه 1+5 درباره ایران در پاریس / نماینده چین : تلاشهایی برای ترغیب ایرانی ها به انجام مذاکره در حال انجام است

"لیو زنمین" سفیر چین در سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب گفت : هدف از برگزاری این نشست که احتمالا در پاریس برگزار میشود، بررسی دیدگاهها درباره جبهه گیری این کشورها در قبال آغاز و انجام مذاکرات بیشتر با ایران و اقدامات شورای امنیت در برابر ایران در صورت شکست مذاکرات خواهد بود.
لیو افزود : فکر میکنم تلاشهایی به منظور ترغیب ایرانی ها به انجام مذاکره در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه مدیران سیاسی شش کشورازطریق کانالهای مختلف درحال مشورت هستند، افزود: فکر میکنم شش کشور تا پایان ماه نشستی را در سطح کارشناسی داشته باشند.
در همین رابطه برخی دیپلماتهای غربی اظهار داشتند: هرگونه اقدام درباره ایران ممکن است تا پس از نشست گروه هشت کشور صنعتی جهان در آلمان که قرار است ششم تا هشتم ماه ژوئن ( 16 تا 18 خرداد ) برگزار شود، به تاخیر بیفتد.
در همین حال، "جونز پاری" سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد گفت : گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران تعجب آور نبود.
وی با مشروط کردن انجام گفتگو با ایران به تسلیم این کشور در برابر خواسته های زیاده خواهانه شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم افزود: ما از ایران انتظار داریم به تعهداتش عمل کند! ما خواستار روابط بهتر، جدید و بهبود یافته با ایران هستیم، اما این مسئله نیازمند عمل به درخواستهای شورای امنیت از سوی ایران است ؛ اگر ایران این کار را انجام دهد، مذاکرات آغاز میشود.
درگزارش "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس که عصرچهارشنبه 2 خرداد در وین منتشر شد، هرچند بار دیگر بر نبود نشانه ای دال بر ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران تاکید شده است، اما در آن ادعا شده است:" ایران فعالیتهای مربوط به غنی سازی را( همانطور که از سوی شورای امنیت درخواست شده) تعلیق نکرده و بنابراین در همکاری با بازرسان آژانس که برای ارائه تضمین درباره ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مورد نیاز است، شکست خورده است."
|در عین حال اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره توان هسته ای ایران، سبب خشم برخی کشورها شده به نحوی که نمایندگان آمریکا، ژاپن، انگلیس و فرانسه در آژانس، در دفتر کار البرادعی حاضر شده و به سخنان وی اعتراض کرده اند.
|
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی روزگذشته ( 4 خرداد ) در دفترکار مدیرکل این آژانس در وین حاضر شده و به سخنان وی درباره توان هسته ای ایران اعتراض کرده اند.
بر اساس این گزارش، از صحبت های رد و بدل شده میان این نمایندگان و محمد البرادعی گزارشی منتشر نشده، اما گویا سخنان البرادعی که گفته بود : "باید به ایران اجازه داد بخشی از فعالیتهای غنی سازی اورانیوم خود را حفظ کند"، سبب خشم کشورهای مذکور شده است.
از سوی دیگر روز گذشته محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود : جامعه بین المللی باید نهایت تلاش خود را برای گفتگوی جامع با ایران انجام دهد.
در همین رابطه، محمد البرادعی در گزارش خود از فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت که روز جهارشنبه ( 2 خرداد ) منتشر شد اعلام کرد که ایران هیچ گونه گزارش خلاف واقع ، انحراف از مسیر صلح آمیز و فعالیت در مسیر بازفراوری اورانیوم نداشته است .
نظر شما