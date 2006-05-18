۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۳۴

رقابتهاي تكواندو قهرماني دانشجويان جهان - اسپانيا

ايران صدرنشين جدول توزيع مدالها

در پايان روز نخست رقابتهاي تكوانو قهرماني دانشجويان جهان ، تيم ملي ايران در بخش مردان در صدر جدول جاي گرفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" كره جنوبي مدعي اصلي كسب عنوان قهرماني در اولين روز تنها به يك مدال برنز در بخش مردان دست يافت.  از نمايندگان آمريكا ، اسپانيا، چين تايپه و فرانسه كه جزو ديگر مدعيان اين مسابقات هستند كمتر نشاني در جمع مدال آوران ديده مي شود.

اما تيم ملي با كسب يك طلا و يك برنزگام بلندي براي كسب عنوان قهرماني در روز نخست برداشت. در جدول توزيع مدالها ايتاليا كه در وزن هفتم با " سارمينتو" به يك مدال طلا كسب كرد دوم است. چين تايپه با يك نقره و يك برنزدرجاي سوم قراردارد و لهستان با يك نقره چهارم است.

نتايج كامل اولين روز:
وزن دوم : (58- كيلوگرم)
1- بهزاد خداداد (ايران)2- هي سانگ (چين تايپه ) 3- جانگ سو هو (كره جنوبي) و برنو فرناندز (اسپانيا)

وزن هفتم: 84 - كيلوگرم
1- سارمينتو (ايتاليا) 2- جك جارنسكي (لهستان) 3- حامد خمسه (ايران و روچي نينو (چين تايپه)

 

