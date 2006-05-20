سرانه فرهنگي دانشجويان با نيازها تناسبي ندارد / شرايط ارتباط دانشجويان با مفاهيم قرآني افزايش يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد، "سيد عبدالحميد احمدي" در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: علي رغم رشد كمي آموزش عالي، همچنان امكانات مورد نياز در خصوص فعاليت هاي قرآني در دانشگاه ها از وضعيت مناسبي برخوردار نيست در اين راستا بايد برنامه ريزي هاي جدي تري صورت گيرد.

وي تأكيد كرد: هم اكنون مراكز قرآني در دانشگاه ها با مشكلاتي از جمله كمبود اعتبارات مواجه اند كه نتيجه آن عدم برخورداري دانشجويان شاغل به تحصيل از فعاليت هاي قرآني دانشگاه ها است. رفع اين مشكل نيازمند اختصاص بودجه و اعتبارات ويژه است.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي كشور برگزاري جشنواره هاي قرآني دانشجويان را مثبت ارزيابي كرد و افزود : برگزاري چنين جشنواره هايي يكي از جلوه هاي فعاليت هاي قرآني در دانشگاه ها است. اين حركت داراي سابقه اي بيست ساله است.