نماينده برنامه جهاني غذا:ايران از پشتيبانان اصلي سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاري مهر، "ماريوس دو گاي فورت من" (Marius de gaay Fortman) نماينده برنامه جهاني غذا كه به منظور شركت در مراسم سالروز تاسيس سازمان ملل به تهران سفر كرده است، در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار بين الملل "مهر" اظهار داشت: "ايران يكي از بزرگ ترين پشتيباني كننده هاي سازمان ملل است."

نماينده برنامه جهاني غذا درباره ناديده گرفته شدن تصميمات سازمان ملل توسط برخي دولت ها به خبرنگار مهر گفت: "يكي از اهداف برگزاري چنين مراسمي اين است كه ما امروز دريافته ايم مي توان اهداف سازمان ملل را گسترش داد ."

وي با اشاره به اينكه مي توان در آينده اهداف مورد توجه سازمان ملل را گسترش داد، خاطر نشان كرد: "ما سعي داريم تا جايي كه ممكن است نقش سازمان ملل را گسترش دهيم و تصميمات اين سازمان را به مرحله اجرا نزديك نمايم. "

فورت من تصريح كرد : "نمايندگان آزانس هاي مختلف سازمان ملل با ارائه گزارشاتي از تلاش هاي خود همگي درصدد هستند پيشرفت هاي سازمان ملل را عليرغم مشكلات موجود به گوش جهان برسانند و تمام آژانس ها در راه اعتلاي اهداف صلح جويانه سازمان ملل گام برمي دارند."

وي اظهار داشت: "اعلاميه هزاره اهداف تعيين شده اي را در اختيار ما قرار مي دهد و ما امروز بدون توجه به كشورهايي كه تصميمات و مصوبات سازمان ملل را ناديده مي گيرند موفقيت هاي متعدد اين سازمان را جشن مي گيريم و اين موفقيت ها را ارج مي نهيم."

ماريوس دو گاي فورت من در پيامي به مناسبت سالروز تاسيس سازمان ملل به خبرنگار مهر گفت: "بار ديگر تاكيد مي كنم ما بايد همگي در كنار هم تلاش خود را به كار گيريم تا مشكلات جهاني را از سر راه بر داريم."وي بااشاره به انسان هايي كه از گرسنگي رنج مي برند، اظهار داشت: "ما بايد به انسان هايي كه در فقر غوطه ور هستند بيانديشيم و سعي كنيم وضعيت زندگي آنان را ارتقاء دهيم."