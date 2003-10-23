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۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۲۸

با صدور قرار كفالت :

خبرنگار الجزيره در اسپانيا آزاد شد

تيسير علوني خبرنگار بازداشت شده الجزيره در اسپانيا آزاد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه  ماهواره اي الجزيره دقايقي پيش از آزادي تيسيرعلوني خبرنگار بازداشت شده اين شبكه در اسپانيا خبر داد .
علوني با قرار كفالت از سوي قاضي  داگاه اسپانيا آزاد شده است . صدور اين قرار كفالت به دليل شرايط پزشكي و بيماري اين خبرنگار بوده است . هنوز جزئياتي از اين خبر منتشر نشده است .  تيسير علوني خبرنگار سوري الاصل تبعه اسپانياي  شبكه الجزيره است كه سپتامبر گذشته از سوي پليس اسپانيا به اتهام همكاري با القاعده و مشاركت در اجراي حوادث يازده سپتامبر بازداشت شد . علوني  پيش از اين در جنگ افغانستان و عراق به عنوان خبرنگار شبكه الجزيره حضور  فعالي را داشته است .
                                                               
کد مطلب 32775

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