خبرنگار الجزيره در اسپانيا آزاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه ماهواره اي الجزيره دقايقي پيش از آزادي تيسيرعلوني خبرنگار بازداشت شده اين شبكه در اسپانيا خبر داد .
علوني با قرار كفالت از سوي قاضي داگاه اسپانيا آزاد شده است . صدور اين قرار كفالت به دليل شرايط پزشكي و بيماري اين خبرنگار بوده است . هنوز جزئياتي از اين خبر منتشر نشده است . تيسير علوني خبرنگار سوري الاصل تبعه اسپانياي شبكه الجزيره است كه سپتامبر گذشته از سوي پليس اسپانيا به اتهام همكاري با القاعده و مشاركت در اجراي حوادث يازده سپتامبر بازداشت شد . علوني پيش از اين در جنگ افغانستان و عراق به عنوان خبرنگار شبكه الجزيره حضور فعالي را داشته است .
تيسير علوني خبرنگار بازداشت شده الجزيره در اسپانيا آزاد شد.
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